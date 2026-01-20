¿Grupo Santo Domingo comprará al Santos de Brasil? Hay información oficial

A través de redes sociales se conoció un fuerte rumor desde Brasil de que, supuestamente, el Grupo Santodomingo se encontraba en conversaciones preliminares para adquirir una participación en el Santos, mismo club en el que actualmente milita Neymar o que vio la carrera de Pelé durante años.

Esto lo dijo el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares asegurando este fuerte interés. Este rumor se expandió entre todo el fútbol colombianos y algunos hinchas opinaron de por qué no participaban en algún club del país; sin embargo, todo esto resultó siendo falso.



¿Grupo Santo Domingo comprará el Santos de Brasil?

El rumor del supuesto interés terminó siendo falso y así lo hizo saber el Valorem en un comunicado, descartando cualquier deseo o acercamiento con este histórico club del fútbol de Brasil.

“Ante versiones que han circulado recientemente, el Grupo Santo Domingo se permite informar a la opinión pública que no está participando en procesos relacionados con la compra del equipo Santos FC de Brasil, ni directamente, ni a través de sus vehículos de inversión o sus afiliadas”, indicaron en un comunicado.

De esta manera le pusieron punto final a este rumor y descartaron su deseo de implicarse en el fútbol sudamericano, tal como lo indicaba esta supuesta información.



Neymar en Santos F.C. Foto 'X' Santos F.C.

Santos, un club histórico para Sudamérica

El ‘Peixe’ se volvió, sin duda, en uno de los clubes más importantes del continente gracias a su rica histórica, además de ser la casa que vio nacer y crece a Pelé en su camino a la cima de uno de los más grandes futbolista de toda la historia, ganador de múltiples mundiales.

Además, Santos ha sido conquistador de grandes títulos a lo largo de su historia como la Copa Libertadores o la Intercontinental, entre otros, con ocho campeonatos locales y una Copa de Brasil, demostrando que es uno de los clubes más importantes de Brasil en su historia.