"Hasta que no vea la primera bomba no me regreso": futbolista Gilmar Bolívar en Ucrania

El colombiano Gilmar Bolívar, quien juega con el Karpaty Halych de la segunda división de Ucrania, manifestó en los micrófonos de Blog Deportivo que no tiene planeado abandonar el país, pese al llamado del Gobierno Nacional ante la tensión que se vive en ese territorio con Rusia.

"Trato de estar tranquilo para que no me afecte a nivel deportivo (...) No, yo no voy a regresar. Hasta que no vea la primera bomba no me regreso", comentó.

Publicidad

Bolívar, quien comparte camerino con rusos, ucranianos y un ghanés, manifestó que trata de estar informado, pero no al extremo para no tener "pensamientos negativos".

"En Colombia tengo a mi familia y mi mujer. Acá estoy solo (...) El africano estuvo en España, entonces habla español. Los rusos, un poquito de inglés y algunas palabras en ucraniano", añadió.

Publicidad

Además, añadió que la liga está detenida por el invierno, pero no por la tensión internacional que "no tiene nada que ver" y se reanudaría en marzo.

El barranquillero, que juega como volante, comentó que terminó jugando en Ucrania porque se dio la oportunidad y principalmente "para sumar minutos como profesional".