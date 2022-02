“El VAR está para legalizar cosas que no son legales”: Julio Comesaña

Julio Comesaña habló en rueda de prensa tras finalizar el encuentro ante Equidad y mostró su descontento con el arbitraje, “Yo no puedo hablar de fútbol sin hablar del arbitraje y de lo que pasó en la cancha”.

Comesaña no quiso señalar al equipo rival porque aseguró que hicieron bien las cosas y marcaron dos goles, sin embargo, no habló del encuentro. “No quiero ofender ni agredir a nadie, pero no estoy en condición de hablar de fútbol sin hablar de arbitraje”.

El técnico de Medellín prefirió guardar silencio y aseguró: “Puedo decir cosas que no debo decir”.

Respecto a este tema, Comesaña habló con Blog Deportivo y dijo: “Yo he optado por no hablar cuando no tengo las cosas claras o no vale la pena porque no voy a solucionar nada”.

“Prefiero quedarme quieto calladito” recalcó, pues dice que hay que tener argumentos y pruebas claras para poder reclamar algo.

Finalmente, ante los errores que cometen los jueces en los diferentes partidos, Comesaña dijo: “El VAR está para legalizar cosas que no son legales”.