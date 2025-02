Hombre le pidió a su novia que se dejara trenzas porque se parecía a jugador colombiano

Para muchos el fútbol significa demasiado en sus vidas, tanto así que llevan a su día a día varias anécdotas en su círculo social, algunos, incluso, llegan a ponerle a sus hijos los nombres de futbolistas famosos con el fin de "honrar" esas emociones. Pero a una mujer en La Plata, Argentina, le pasó algo curioso cuando su pareja un día le pidió que se dejara un cabello en especial porque "se parecía un jugador colombiano" al cual admiraba mucho.

"Jamás me voy a olvidar cuando andaba con uno d estudiantes y me había hecho trenzas, y me dijo, me gustas más así porque me haces acordar a Edwuin Cetré", contó ella en su cuenta de X, que, de inmediato, se volvió viral porque muchas personas quedaron sorprendidas por el curioso pedido de su pareja. Y es que, en su momento, para muchos el colombiano fue uno de los más determinantes de Estudiantes de La Plata desde su llega del DIM, por eso y como hincha, este hombre le hizo esa petición a la mujer.

Confesó que esto le pasó en 2024 y que, según ella, dejó al chico pese a que era muy guapo, pero "muy pelotudo". Pero esa anécdota la sigue recordando y la sigue haciendo reir, por eso, decidió compartirla y así se volvió viral por muchos hombres que aseguraron que "lo entendían perfectamente".

"Edwuin Cetré juega bien al menos, imaginate si te decía de alguno burrazo"; "Tenés un aire igual"; "Te lo dijo hasta que empezó a ser suplente de Manyoma"; "Soy de Boca y lloro cada que recuerdo las semis esas, pero que jugadorazo y persona que es Cetré", fueron algunos comentarios de la anécdota de esta mujer que, incluso, llegó a titular algunos medios en Argentina sorprendidos por el cariño del colombiano por parte de hinchas de Estudiantes de La Plata.

Foto: X @EdelpOficial