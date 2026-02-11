James aclaró qué pasó con el clima en Alemania tras su salida del Bayern: "Una broma"

James Rodríguez volvió a referirse a uno de los episodios más comentados de su carrera en Europa: su salida del Bayern Múnich y la supuesta incomodidad con el frío alemán. En una entrevista concedida a The Athletic, el volante colombiano fue tajante al desmentir que el clima hubiera sido un factor determinante en su decisión.

“Lo dije más como una broma, pero la prensa lo tergiversa. No me fui por el frío. Para mí es igual jugar en el frío de Minnesota o en el calor de Barranquilla, solo pienso en jugar”, dijo el capitán de la Selección Colombia.

La declaración hace parte de un reportaje del periodista Felipe Cárdenas, en el que el cucuteño habló sin filtros sobre los altibajos de su trayectoria, sus decisiones y las críticas que lo han acompañado. En este momento jugador del Minnesota United, James hizo un balance sereno de su carrera.

“Creo que obviamente ha habido más cosas buenas que malas. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia. Esa es la magia de la vida: poder cometer errores”, agregó.



Las decisiones erradas del capitán

El ‘10’ también reconoció que no todas sus elecciones deportivas fueron acertadas, en especial sobre el fichaje a algunos clubes. Sin embargo, aseguró que cada experiencia le dejó aprendizaje: entender “en qué te equivocaste y en qué fallaste” para no repetirlo en el futuro.

“He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me decía que hiciera”, confesó.

Frente a las críticas, lejos de mostrarse afectado, dijo encontrar motivación. No obstante, sí cuestionó el tratamiento que en ocasiones ha recibido por parte de la prensa, al considerar que algunas de sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Los que dudan de mí son los que me dan esa chispa. Son la gasolina que me impulsa a lograr lo que me propongo”, afirmó.



¿Qué piensa de la Selección Colombia?

Cuando el tema pasó a la Selección Colombia, el tono cambió. James habló con emoción sobre lo que significa vestir la camiseta tricolor: “Tienes que dar la vida por tu país. Ese es ese ‘algo extra’”. Para él, representar a Colombia va más allá del rendimiento físico: “No se trata solo de correr, tienes que sentirlo desde lo más profundo”. También reconoció que la presión de jugar con la selección no es para todos y que hay futbolistas que no logran sostenerla por mucho tiempo.

A sus 34 años, y tras un recorrido lleno de luces y sombras, James dejó claro que no siente que su historia esté cerrada.

“La historia aún está por escribirse. Continuará”, concluyó.