James Rodríguez da pistas sobre su próximo equipo de cara al Mundial 2026 con Colombia

James Rodríguez vuelve a ser protagonista, no por una jugada magistral ni por un gol decisivo, sino por las señales que dejó sobre su futuro profesional. En diálogo con Ricardo Orrego, periodista de Caracol Televisión y Blog Deportivo, el ’10’ de la Selección Colombia habló con madurez, calma y una claridad que permite intuir hacia dónde apunta su próximo destino, uno que estará marcado por un solo objetivo: llegar en plenitud al Mundial 2026.

Según Orrego, James se mostró sereno y reflexivo. El volante reconoció que uno de los factores que lo mantiene en el fútbol activo es su hija Salomé, “fanática enferma del fútbol”, quien le ha pedido que no se retire todavía, por lo que sigue enfocado en mantenerse en un buen nivel de cara a la cita mundialista de la Fifa.

¿Cuál será el próximo equipo de James?

James fue contundente: no firmará con cualquier club solo por cerrar un contrato. Su intención es unirse a un proyecto donde pueda tener minutos, gestionar su carga física y ser parte esencial de la estructura del equipo, siempre pensando en mantenerse competitivo en los siete meses que restan para la Copa del Mundo.

El mediocampista también dejó escapar una pista clave: su próximo equipo estará en el continente americano y el cambio horario será mínimo. Eso reduce la lista a dos ligas: MLS (Estados Unidos) y Liga MX (México). En su entorno —según reveló Orrego— suenan nombres como Pumas, Orlando City y ahora también Houston Dynamo, que habría entrado recientemente en la puja por el colombiano.



James Rodríguez con la camiseta del León Foto: @clubleonfc

Por ahora, todo indica que su nuevo club estará en Norteamérica. La pregunta ya no es si James continuará, sino en cuál camiseta norteamericana comenzará su camino final hacia el Mundial.



James y los rivales en el Mundial 2026

En medio de esta reflexión sobre su futuro, James sorprendió con otra confesión: para el Mundial prefiere enfrentar a un grande, a una selección histórica, desde la fase de grupos. Según Orrego, dijo que le gustaría un debut “de peso”, reafirmando la sensación de que Colombia suele sacar su mejor versión ante rivales de jerarquía.

Vale recordar que el sorteo del Mundial de la Fifa 2026 lo podrá seguir en vivo en Blu Radio en el canal de YouTube desde las 11:30 de la mañana este viernes, 5 de diciembre.