James Rodríguez, el ‘rey’ en la Liga MX: tiene al Club León líder e invicto

Club León, liderado por el colombiano James Rodríguez , se coronó como el único equipo invicto del torneo Clausura 2025, tras vencer 2-1 al Tijuana en el cierre de la décima jornada del fútbol mexicano. Bajo la dirección del entrenador argentino Eduardo Berizzo, los Panzas Verdes acumulan 26 puntos gracias a una sólida campaña de ocho victorias y dos empates.

James Rodríguez, protagonista en la Liga MX

En el partido frente al Tijuana, James Rodríguez disputó 92 minutos, aunque sin poder aportar asistencia o anotar. El héroe de la noche fue el chileno Rodrigo Echeverría, quien al minuto 89 vendió el triunfo, consolidando a León como el mejor equipo del campeonato . La victoria permitió al conjunto mantenerse por encima del tricampeón América, que se ubicó en segundo lugar con 23 puntos, ya los Tigres UANL, que tras ganar 2-1 al Necaxa, se mantuvieron entre los tres primeros con 19 puntos.

James Rodríguez, protagonista con León. Foto: Instagram @clubleon_oficial.

Otros colombianos que brillan en México

En otro punto del torneo, el colombiano Díber Cambindo, del Necaxa –quinto en la tabla– logró romper una racha de cuatro partidos consecutivos sin marcar, lo que le ha permitido mantenerse como el máximo goleador del campeonato con nueve dianas, superando en dos goles al brasileño John Kennedy, de los Tuzos del Pachuca.

A pesar de su victoria, el Necaxa también vivió cambios en su banquillo. Este domingo, la directiva decidió cesar al estratega serbio Veljko Paunovic, siendo reemplazado por el exjugador y ex capitán, el argentino Guido Pizarro, quien se retiró recientemente como jugador para asumir inmediatamente la dirección técnica del conjunto .

El fin de semana de la décima jornada también trajo otros resultados destacados:



El viernes se inició con un empate 1-1 entre Mazatlán FC y Cruz Azul . El sábado, los Tuzos del Pachuca, dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada, igualaron 2-2 ante el Juárez FC, ubicándose en la séptima posición. Mientras tanto, las Chivas del Guadalajara, próximas a confirmar el despido del preparador español Óscar García, vencieron 1-0 a Pumas UNAM. El domingo, Querétaro derrotó 2-0 a Puebla, Atlas venció 3-1 a San Luis y Monterrey, con el primer gol en México del central español Sergio Ramos , le ganó 4-2 al Santos Laguna, lo que le permitió escalar al noveno puesto y asegurarse un lugar en la zona de repesca.

La undécima jornada del torneo se disputará del viernes al domingo próximo, con duelos que incluyen San Luis vs. Juárez FC, Tigres UANL vs. Querétaro, Puebla vs. Pumas UNAM, Toluca vs. Necaxa, Pachuca vs. Mazatlán FC, Cruz Azul vs. Monterrey, Guadalajara vs. América, Santos Laguna vs. León y Tijuana vs. Atlas.

Con esta destacada actuación, Club León reafirma su liderazgo e invicto en el Clausura 2025, mientras James Rodríguez y sus compañeros continúan demostrando su calidad en la Liga MX.