¿James Rodríguez será más importante iniciando o rematando el partido ante Bolivia?

Omar Andrés Asad es un exfutbolista y director técnico argentino que actuaba como delantero. Como entrenador debutó en 2010 y en el 2020 llegó al club boliviano Always Ready. Conocido como ‘El Turco’ habló en Blog Deportivo sobre el desafío de jugar en la altura de Bolivia y cómo enfrentarlo.

El exfutbolista se refirió a la experiencia de jugar en la altura y contó que existen dos formas de enfrentar este desafío: convivir con la altura como local, entrenando y adaptándose a la falta de oxígeno, o visitar la altura y luchar contra las dificultades que esto conlleva.

Hay que hacer dos interpretaciones. Una es jugar ya conviviendo con la altura, como lo hice yo en Always Ready entrenábamos ahí teníamos una adaptación muy buena. A mí me costó tres días, cuatro días a aclimatarse, pero yo ya conviví ahí, porque bueno, jugábamos ahí, también entrenábamos. Y la otra distinta es ir, no en visita, sufrir lo que es en ese momento, los 4.000 metros al boliviano que vive en la altura, no le gusta que le hablen como algo negativo, pero es real y existe. Es una apuesta fuerte de los equipos que van Dijo El turco

Destacó que el césped natural, que se utiliza actualmente en el estadio, ha ayudado a nivelar un poco la ventaja que tenían los equipos visitantes. Aunque el juego es más rápido y la pelota bota más, los jugadores ya conocen la cancha y saben cómo adaptarse a las condiciones.

En cuanto a la estrategia para enfrentar al equipo local en la altura, el turco recomienda esperar el partido y aprovechar los contraataques. Además, destaca la importancia de tener energía para el segundo tiempo, ya que el cansancio afecta más a los equipos visitantes.

"Hoy en día, como se juega el fútbol, nadie te va a atacar como locura de visitante. Creo que hay que agarrar esa herramienta del hecho de esperar el partido, esperar el gasto del rival, ahorrar mis energías con relación algún contraataque. Nadie me va a criticar, nadie me va a señalar con relación a mi sistema de juego, sabiendo que tengo una cuestión lógica que tengo que contrarrestar, que es la altura y tener energía para el segundo tiempo, en el cual yo creo no por una cuestión lógica de peso propio. Colombia sí regula y está muy bien, le puede llegar a complicar el partido a Bolivia en el segundo tiempo de visitante", resaltó

Por otro lado, a los jugadores ideales para enfrentar este desafío, el turco menciona que aquellos que tienen una mayor capacidad de oxígeno y son más rápidos suelen adaptarse mejor a la altura. Destaca el caso de Lu Diaz como un jugador que cumple con estas características.

‘El Turco’ también mencionó que, aunque no existen fórmulas mágicas, hay algunas medidas que se pueden tomar para ayudar al rendimiento en la altura. Recomienda llegar sobre la hora del partido para contrarrestar los efectos de la altura y menciona el uso de pastillas que aceleran la oxigenación en sangre.

En cuanto al equipo colombiano, el turco destaca la importancia de la posesión de pelota y la distribución equitativa de esfuerzos y espacio. Mencionó que la altura puede llegar a complicar el partido, pero confía en que Colombia pueda regular y adaptarse a las condiciones.

¿James Rodríguez será más importante iniciando o rematando el partido ante Bolivia?

También habló de la presencia de James Rodríguez en el partido, el turco recomienda evaluar la situación y utilizarlo estratégicamente según las necesidades del equipo para enfrentar al equipo boliviano.

"En esta clase de partido lo tiene que evaluar el entrenador para ver cómo puede llegar a armar el rival. También tengo otra cuestión lógica de que puedan tener una adversidad física, podría ponerlo en el momento más valioso para el jugador y para el partido y para el equipo. En los últimos 30 minutos el jugador no lo siente tanto. Agarra a un equipo o a los dos equipos cansados y ahí puede hacer un poco más la diferencia o equipararse su falta de oxígeno, su recuperación más rápida con el desgaste del rival y del equipo. Yo creo que cualquiera de las dos, según el rival, lo pongo de entrada", enfatizó.

Finalmente, habló sobre su experiencia en Bolivia y destaca que siempre fue bien recibido y tratado por la gente boliviana. Agradece la oportunidad de trabajar en el país y los logros obtenidos.