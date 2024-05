James Rodríguez y el guiño al Everton que molestó a hinchas del Sao Paulo

Todo parece indicar que James Rodríguez no seguiría en el Sao Paulo, pues con la llegada del técnico argentino Luis Zubeldía no es tendido en cuenta e, incluso, ni si quiera hace parte del grupo de convocados. Además, el club tampoco ha informado de alguna lesión o molestia física para que no sume minutos en Brasil, es decir, es una decisión técnica del entrenador.

Por eso, se han generado diversos rumores sobre el futuro de James Rodríguez en el fútbol, pues falta poco para la Copa América 2024 que se jugará del 20 de junio hasta el 14 de julio, y se espera que, para ese torneo, el colombiano ya tenga definido su nuevo club.

Sin embargo, en esta ocasión, el mismo James fue el encargado de ilusionar a los hinchas del Everton a través de un comentario que hizo en una cuenta de aficionados de los toffees en Instagram. Allí se cita a una publicación donde se especula que el '10' desea volver a Europa, ante esto, el volante cucuteño comentó: "¿El último baile?".

Las palabras de James que ilusionan a los hinchas del Everton Instagram: @evertonhub

La molestia con el '10'

Este comentario no cayó bien en los seguidores del Sao Paulo y, por su puesto, también ha recibido críticas por parte de periodistas brasileños. De hecho, en el programa Jogo Aberto, Denilson cuestionó esta publicación en Instagram por lo que cree que "ya no viste la camiseta del Sao Paulo", pues también ya se dejó de preguntar por él en las conferencias de prensa.

Publicidad

Por otro lado, el presidente del club, Julio Cáceres, manifestó que el tema con el Everton es "un equipo en el que ha jugado, así que es un sentimiento que tiene" y afirmó que se sorprendió con las noticias que lo vinculan con Boca, pues no le ha llegado una propuesta formal.

Hasta ahora no ha habido ninguna consulta ni de Boca, ni de Everton ni del Sevilla dijo el presidente.

De momento, James sigue entrenando con el Sao Paulo y, como expresó el dirigente, es posible que sea convocado para la Copa América.