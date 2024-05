Joven latino reveló cuánto ganó en una semana como albañil en EEUU: mas de $6 millones

El sueño de prosperidad y búsqueda de nuevas oportunidades laborales ha impulsado a muchos latinos a migrar a otros países, con la esperanza de encontrar un mejor futuro. Este es el caso de Ismael Trejo, un joven guatemalteco que ha decidido compartir su experiencia laboral y diaria como inmigrante en Estados Unidos, un país que muchos consideran el “país de las oportunidades”.

Desde que llegó a Estados Unidos, Ismael ha trabajado como albañil, y recientemente ha capturado la atención de miles en redes sociales al revelar cuánto ganó en su primera semana de trabajo: un impresionante cheque de 1,730 dólares. Al cambio actual, esta cantidad representa aproximadamente 13,437 quetzales (en Guatemala) y 6’666.555 en pesos colombianos.

Pero la revelación de Ismael no se detiene allí. En su serie de videos virales, muestra que su ingreso semanal nunca desciende por debajo de los 1,200 dólares, detallando otros cheques de 1,240 y 1,340 dólares. Esto significa que sus ingresos mensuales rondan los 4,800 dólares, equivalente a unos 18’496.800 pesos colombianos.

Vea el video:

Publicidad

La capacidad de Ismael para manejar sus finanzas se hizo evidente cuando, con apenas su primer cheque, pudo adquirir un automóvil. Sus experiencias, relatadas a través de sus populares videos, donde ha asegurado que migrar puede "valer la pena", similar a otras historias compartidas por latinos trabajando en diversos sectores en EE.UU.

Uno de sus videos más populares ha logrado acumular más de 214 mil reproducciones, recibiendo más de 6 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. "Primer cheque, no creo", "y de qué sirve si dejas todo en los gastos", "ánimo hermano", "el mío fue parecido, pero me lo dieron en la quincena", son algunos de los comentarios que se leen en el video.