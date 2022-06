“James tiene una categoría impresionante”: Néstor Lorenzo, nuevo técnico de la Selección Colombia

El nuevo técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reveló el plan de trabajo que adelantará al frente del combinado nacional. El entrenador, que tendrá un contrato de cuatro años, tiene el desafío de llevar al país, nuevamente, al Mundial de 2026.

“Habrá por lo menos dos meses de trabajo para recabar información, hacer las verificaciones pertinentes. Recopilaremos información de lo que hay, logística, seguimiento de jugadores, informática y datos. También, en cuanto a lo que estamos observando a lo concerniente a los jugadores en el espectro”, indicó el argentino.

Lorenzo habló sobre la posibilidad de convocar nuevamente a James Rodríguez en la Selección y aseguró que no duda de su alto nivel. Además, aseguró que el delantero tiene todo el apoyo del cuerpo técnico para adelantar su recuperación.

"De James me preocupa que recupere la actividad y que juegue, pero no me preocupa por él en sí. No va a dejar de ser mejor jugador por estar dos meses fuera de las canchas, tiene una categoría impresionante. Tiene todo nuestro apoyo en ese sentido, que se recupere”, dijo.

En sus planteamientos, el nuevo seleccionador aseguró que trabajará para obtener un equipo más agresivo y que los jugadores con mayor experiencia liderarán un proyecto a futuro.

“Partimos de una base equivocada de decir que un equipo parte de un solo jugador. Estamos en una etapa donde ya hay jugadores con vasta experiencia y jóvenes. Mi filosofía es respetar la esencia del fútbol colombiano en el juego, tener una mentalidad ganadora, no sentirse menos que nadie, salir a ganar en cualquier lado. Tener un fútbol un poco más agresivo", afirmó

"No quise conversar hasta no estar a cargo. [James, Falcao y Ospina, entre otros] son jugadores que le han dado mucho a la selección y tienen mucho por dar. Tienen la responsabilidad de liderar un proyecto a futuro y que los jugadores jóvenes se consoliden en un ámbito favorable. No es que los jóvenes vengan a salvar los problemas, sino que vengan y se adapten. Que ese cambio sea natural", agregó.

"Tenemos una línea de identidad del jugador colombiano, que tiene que ver con el buen comportamiento, que el jugador de la sub-15 aspire a estar en la selección de mayores"

"En el espectro de los jugadores convocables a la selección hay muchos aspectos. Uno ve la convocatoria de 23 y el técnico capaz que estuvo haciéndole seguimiento a 50. Depende del momento de la actualidad del jugador. Eso también es tenido en cuenta en cada citación", complementó.