James y Falcao, una nueva pelea en el camerino: ¿qué pasó entre los ídolos de la Selección?

Luego de la polémica por la reacción de James Rodríguez al entrar al túnel del estadio Metropolitano de Barranquilla en la derrota de la Selección Colombia contra Perú (0-1) en Eliminatorias Sudamericanas, este fin de semana crecieron los rumores sobre una supuesta nueva pelea en el camerino. Esta vez, entre dos de los mayores ídolos.

Según publicó el periodista Esteban Jaramillo en su columna de opinión en el portal Kienyke , Falcao García le habría “llamado la atención” a James tras lo dicho por el 10, lo que también habría “molestado mucho al grupo”.

Esta pelea no habría acabado ahí, pues según comentó Jaramillo en Blog Deportivo, el jugador del Al-Rayyan también se habría ido contra uno de sus compañeros, diciéndole que “aquí tú no eres nadie”.

“Después del descontrol de James cuando le dijo al público ‘desagradecidos de mierda’, terminó en el vestuario con un llamado de atención de Falcao García y luego un enfrentamiento con alguno de sus compañeros, quien no tiene la figuración de las estrellas, también lo confrontó y le replicó diciendo ‘cállate, tu aquí no vales nada, tu aquí no eres nadie”, reveló.

“Hay futbolistas que rechazan al jugador, Reinaldo Rueda lo ha rechazado y a mí me lo dijo un dirigente, que si era mucha la presión de la firma que lo representa”, añadió sobre una posible fractura entre los jugadores de la ‘Tricolor’.

Estos choques serían la razón por la que James se trasladó en un bus diferente al de los demás jugadores de la plantilla durante los partidos de la Selección, según recalcó el periodista. Cabe recordar que, en su momento, se difundió información de que esto se debía a que el colombiano tendría una lesión muscular y por eso viajaba con el equipo de psicoterapeutas.

“James optó por trasladarse de entrenamiento a concentración y de ahí a competencia en el bus de la utilería y, él ya no comparte con sus compañeros”.