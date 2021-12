Jorge Carrascal no es prioridad en el proyecto de River Plate para el 2022: Blog Deportivo

Dentro de los planes que tendría el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, después del anuncio de su renovación hace unos días, Javier Hernández Bonnet, director del programa Blog Deportivo, reveló que el colombiano Jorge Carrascal no haría parte de este proyecto futbolístico.

“El proyecto de Gallardo en River no tiene, en este momento, como prioridad al colombiano Carrascal (…) No seguiría en River en el proyecto, puede que se quede, pero no es prioridad”, informó.

Asimismo, Hernández Bonnet aseguró que a Carrascal lo meterán en ‘vitrina de mercado’ para cumplir con las condiciones que el técnico requirió para quedarse en el club ‘Millonario’, como que el mercado de pases sea “movido, es decir, reforzar el plantel”, según explicó el periodista Juan José Buscalia.

“Carrascal cuando arrancó el año 2021, Gallardo le dio la confianza, planificaba para él un buen año y lamentablemente el colombiano nunca terminó de afirmarse como titular, nunca terminó de tener buen rendimiento; se le dieron un montón de oportunidades y otros jugadores que competían con él terminaron destacándose muchísimo más”, concluyó Buscalia.

Durante los últimos días se han fortalecido los rumores del regreso de Juan Fernando Quintero al club argentino, sin embargo, no podría compartir vestuarios con Carrascal, pues, si se presenta una oferta por él, River lo dejaría ir.

Escuche la información completa en el audio adjunto: