Juan Fernando Quintero se refirió a la salida del Junior: “En su momento se sabrá la verdad”

En su cuenta de Twitter, Juan Fernando Quintero, el jugador mejor pagado del fútbol profesional colombiano, con 1.000 millones de pesos al mes, entregó sus primeras declaraciones, luego de que se despidiera del plantel rojiblanco.

Tras la polémica que surgió con el anuncio de su salida de Junior de Barranquilla, al que llegó como la máxima estrella para reforzar la nómina que competiría en la temporada del 2023, el volante Juan Fernando Quintero rompió su silencio y este sábado, 8 de julio, se refirió a su situación en el elenco tiburón.

En su cuenta de Twitter, Quintero -el jugador mejor pagado del fútbol profesional colombiano, con 1.000 millones de pesos al mes- entregó sus primeras declaraciones, luego de que se despidiera del plantel rojiblanco y le manifestara a la directiva que no seguiría más en el club.

"Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón. Y barranquilla me acogió como uno más...feliz tarde a todos y que disfruten", fue el mensaje que puso Quintero en su perfil.

Publicidad

Versiones entregadas por el propio Fuad Char, máximo accionista del equipo, indican que la molestia de Quintero se debe a que el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez no lo estaba teniendo en cuenta en el equipo principal.

"Nos anunció esta mañana (viernes) que no quiere seguir en el equipo. Estamos en eso. Vamos a seguir conversando con él durante el día para ver realmente qué está pensando", dijo Char a la prensa barranquillera sobre este caso.

En su paso por la divisa atlanticense, Quintero disputó solo 540 minutos en seis apariciones en la Liga, con un gol en su haber. Mientras que en la Copa Sudamericana jugó los 90 minutos del duelo único por primera fase ante Deportes Tolima.

Publicidad

Sin embargo, pese a las versiones de un presunto enfrentamiento con Gómez, al parecer, otra de las hipótesis para que Quintero quisiera irse del club costeño, pese a que le quedan seis meses de contrato, es que estaría pensando en aceptar una oferta de la MLS.