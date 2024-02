Juanfer Quintero estuvo cerca de llegar a Boca: confesó que le dolieron unas palabras de Riquelme

El colombiano Juan Fernando Quintero accedió a una entrevista con el youtuber argentino Ezzequiel, quien le realizó diferentes preguntas relacionadas con el fútbol. Se habló sobre la final de la Copa Libertadores en Madrid, que ganó el River Plate y que contó con un golazo del talentoso antioqueño.

Quintero confesó que sí considera que hizo el gol más importante en la historia de River Plate, pues quedó sellada su anotación en el Santiago Bernabeú para el 2-1 y que marcó el 9 de diciembre de 2018. Asimismo, reveló que vio esa jugada, por lo menos, ocho veces.

Por esa anotación, Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, manifestó que el colombiano no volvería a realizar esa jugada en su vida, pero el fútbol le dio la razón al colombiano al marcar en la liga argentina dos golazos de esa talla.

"Fueron unas palabras malucas conmigo. De él sí me molestó, porque uno creciendo al ver esos jugadores así uno no espera que te discriminen o quiten el mérito. Me sentí mal, pero seguramente habló desde la emoción", comentó Quintero.

Publicidad

Fue en ese momento en el que reveló que en el 20 estuvo cerca de llegar a Boca Juniors en el 2016, pero él no quería y así sucedió.

¿Volverá al Junior?

Juanfer Quintero, al responder la pregunta de cuál sería su mayor sueño, manifestó que quiere regresar al Independiente Medellín, equipo del cual es hincha, pero también afirmó que tiene una deuda pendiente con el Junior, pues cuando llegó al tiburón fue la contratación del año, pero su rendimiento no fue el esperado.

Publicidad

¿El mejor jugador con el que estuvo?

Quintero contó que el mejor futbolista con el que compartió vestuario fue el delantero Julián Álvarez, actualmente en el Manchester City y campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.

Además, comentó que su socio fue Jackson Martínez, quien tuvo un destacado rendimiento con el Porto y la Selección Colombia.

La mejor camiseta que cambió

Después del partido amistoso contra Francia, que ganó Colombia, Quintero tuvo el privilegio de cambiar la camiseta con Paul Pogba.