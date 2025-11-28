Kevin Serna tras ser figura en Fluminense: “Quiero volver a la Selección Colombia”

Figura y golazo para Kevin Serna en la imponente goleada de Fluminense frente a Sao Paulo por el Brasileirao, liga en donde el colombiano acumula terreno y reemplaza de la mejor forma a su compatriota Jhon Arias, quien salió del equipo tras el Mundial de Clubes 2025.

Con siete goles y 20 participaciones directas esta temporada, el atacante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Y aunque celebra su presente, todos sus caminos apuntan al mismo destino.

Kevin Serna, futbolista de Fluminense // Foto: AFP

El rendimiento que lo acerca nuevamente a la Selección

Serna reconoce que su desempeño en el Brasileirao lo ha puesto otra vez en conversación para un eventual llamado del cuerpo técnico colombiano. Pues en el pasado Néstor Lorenzo ya lo tuvo en la lista de convocados, pero deberá ganarse un puesto al lado de figuras como Jhon Arias o Luis Díaz.

“Uno siempre quiere representar a su país. Para eso hay que hacer buenos números, buenas actuaciones para ser observado. Estoy trabajando para volver a tener esa oportunidad”, aseguró en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.



La primera vez que llegó a la Selección le dejó aprendizajes que hoy guían su carrera.

“Me marcó mucho ver la calidad humana de los jugadores. Han ganado todo y siguen siendo humildes. Ahí entendí por qué han logrado tantas cosas”, dijo.

Selección Colombia Foto: AFP

Los números de Kevin Serna en Fluminense

Tras su paso el fútbol de Perú, Serna llegó en 2024 a Fluminense como una promesa de lujo que, poco a poco, fue ganando terreno con el cuadro carioca a la "sombra" de su compatriota Jhon Arias, pero esperando su momento y hasta este 2025 comenzó a ser figura.

En total, ha disputado 84 partidos en total con la camiseta de Fluminense con 15 goles y 10 asistencias. Fue el propio Thiago Silva en el que en su momento lo pidió en el 11 titular.

Aunque Fluminense lucha sus propios objetivos, Serna aseguró que su motivación personal está puesta también en volver a la Selección,

“Estoy trabajando para eso. El objetivo de todos los jugadores colombianos en el mundo es estar en la Selección. Ojalá se dé otra vez", añadió.