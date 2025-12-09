En vivo
Kounde salva al Barcelona en la Champions: doblete contra el Frankfurt

El conjunto azulgrana llegó a tres victorias en la Liga de Campeones y se ubica, por ahora, en la posición 14 con 10 puntos.

Jules Koundé, futbolista francés que juega con el Barcelona
Jules Koundé, futbolista francés que juega con el Barcelona
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

