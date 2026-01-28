La gran Camilo Vargas: así fue el gol que le hicieron al Real Madrid en el último minuto

La última jornada de la liguilla de la Champions League estuvo llena de emociones y una de las jugadas más memorables recordó el gol del arquero Camilo Vargas con Santa Fe ante Millonarios en el 2011, pues un portero también fue protagonista en el último minuto en el partido Benfica vs. Real Madrid.

Este miércoles, 28 de enero, cuando el Benfica recibió el Real Madrid y buscaba aumentar su gol a favor en la tabla de posiciones para clasficiar al repechaje de la Liga de Campeones, apareció el portero Anatoli Trubin para anotar, también de cabeza, un agónico tanto ante el conjunto español.

Señoras y señores, acabamos de presenciar historia pura de la Champions League. Última jugada. Benfica 🇵🇹 necesitaba un gol más ante Real Madrid para entrar a playoffs. Lo consiguió. Y LO CONVIRTIÓ EL ARQUERO TRUBIN. Épica con sello Mourinho. Locura. pic.twitter.com/yjADo7cwit — VSports Team (@VSportsTM) January 28, 2026

Este gol, en el 90+8, selló la victoria del equipo portugués, dirigido por José Murinho, con un marcador 4-2. Esa anotación permitió quedarse con el último cupo para disputar los playoffs e intentar clasificar a los octavos de la Liga de Campeones.

Este gol generó el reconocimiento de su colega belga Thibaut Courtois, quien le dio un abrazo tras el pitazo final, pese a que vulneró su arco en un momento en el que aumentan las críticas contra el Real Madrid de Álvaro Arbeloa.



El portero Trubin recibe reconocimiento de Thibaut Courtois Foto: AFP

¿Cómo fue el gol de Camilo Vargas?

Para recordar el gol del entonces joven portero del expreso rojo y ahora de la Selección Colombia, hay que remontarse al clásico capitalino del 24 de noviembre de 2011. En un juego cerrado, con pocas emociones y muchas imprecisiones, Camilo Vargas hizo historia con Santa Fe y, para infortunio de Millonarios, quedó en el recuerdo de los hinchas embajadores.

Cuando todo apuntaba a un empate sin mayores consecuencias, apareció un desenlace inesperado. En la última jugada del partido, el joven arquero Camilo Vargas se sumó al ataque en un tiro de esquina -ejecutado por el volante Omar Pérez- y, con un cabezazo histórico, marcó el gol que le dio la victoria a Santa Fe.

#TbtDimayor 📅🔙



⚽Hoy recordamos a @Kmilovargas12 con la camiseta de @SantaFe quien en un clásico capitalino convierte un gol de cabeza, luego de un tiro libre cobrado por @chipakero.⚽️



¿Lo recuerdas? pic.twitter.com/bG37hXekuD — DIMAYOR (@Dimayor) August 27, 2020

Ese tanto no solo significó un triunfo agónico sobre su eterno rival, sino que también revivió al equipo cardenal en el torneo, devolviéndolo al grupo de los ocho para clasificar a los cuartos de final. Luego, ambos equipos bogotanos quedaron eliminados en semifinales y la final Once Caldas vs. Junior la terminó ganando el cuadro barranquillero.