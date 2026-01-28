En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La gran Camilo Vargas: así fue el gol que le hicieron al Real Madrid en el último minuto

La gran Camilo Vargas: así fue el gol que le hicieron al Real Madrid en el último minuto

Los goles de los arqueros son pocos frecuentes en el fútbol y menos cuando pueden significar una clasificación importante en una competencia.

Gol agónico del arquero Trubin con Benfica al Real Madrid recuerda el de Camilo Vargas con Santa Fe contra Millonarios
Gol agónico del arquero Trubin con Benfica al Real Madrid recuerda el de Camilo Vargas con Santa Fe contra Millonarios
Fotos: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad