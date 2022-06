Las principales razones de la salida de Sadio Mané del Liverpool, según medio inglés

El medio Liverpool Echo reveló las razones que propiciaron la salida del senegalés Sadio Mané del Liverpool, de Inglaterra, luego de ser una pieza clave en el esquema de Jürgen Klopp. El quiebre entre la relación del jugador y el equipo habría ocurrido en el transcurso de diciembre – enero.

En ese periodo, antes de que llegara Luis Díaz, Mané planeaba con su selección irse unos días de los ‘Reds’ para disputar la Copa Africana, al igual que su excompañero Mohamed Salah, de Egipto.

Según el periódico británico, cuando el entrenador alemán declaró que esa competencia era un “torneo menor” empezó la molestia de Mané, pues para él es muy importante representar a su país y ayudarlo lo más posible, como construyendo hospitales o escuelas.

“Mané es un hombre de principios, lo has visto comprar hospitales, comprar escuelas y todo lo demás en su ciudad natal de Senegal y es por estas razones que siento que el pensamiento de Sadio Mané es: 'sabes qué, me voy, me voy del club'”, dijo el exfutbolista Trevor Sinclair al Liverpool Echo.

Asimismo, el medio indica que no se resaltó tanto la importancia de Mané como las estrellas Virgil van Dijk o Mo Salah.

Además, el Liverpool esperó que llegara el último año del contrato del senegalés, quien ya llevaba seis temporadas en el club, para comenzar la negociación de la extensión del contrato, no como con otros compañeros.

Estas razones habrían propiciado la salida de Mané, quien sentía que “no estaba en el lugar adecuado” y partió al Bayern Múnich de Alemania.