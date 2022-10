Linda Caicedo encabezará la Selección Colombia Femenina Sub-17 en su juego crucial contra Nigeria

La selección de Colombia buscará este miércoles su pase a la final del Mundial Femenino Sub-17, que se disputa en la India, en un duelo contra la de Nigeria. El equipo nacional llega a la eliminatoria tras su victoria por 3-0 contra Tanzania en el último encuentro de cuartos de final, un partido que puso a su favor desde la primera mitad y que estuvo precedido por sendos triunfos contra México y China.

Hasta ahora, el equipo 'superpoderoso' solo ha caído en su partido de apertura contra España, la favorita del torneo y defensora del título, a la que podría volver a enfrentarse el próximo domingo, cuando se disputarán la final y el partido por el tercer puesto.

Publicidad

La capitana colombiana, Linda Caicedo, es el referente de la selección. La atacante de 17 años ha sido decisiva en el pase a semifinales de Colombia, anotando cuatro goles en cuatro partidos y haciendo valer su título de 'mejor jugadora' de la Copa América.

La escuadra nigeriana llega a semifinales tras vencer a Estados Unidos en la tanda de penaltis el pasado viernes en la ciudad occidental de Bombay. Las Super Falcons cargan hasta ahora con una sola derrota, en su partido contra Alemania (2-1), en la primera ronda de la fase de grupos.

Nigeria y Colombia se enfrentaron en otras ediciones del Mundial Sub-17 y la selección africana ganó los dos partidos. Las dos victorias llegaron en la fase de grupos, por 3-0 en 2012 y 2-1 en 2014. Esta es la primera vez que las selecciones femeninas sub-17 de Colombia y Nigeria llegan a semifinales.

Publicidad

Alineaciones

Nigeria : Faith Omilana, Omamuzo Edafe, Miracle Usani, Tumininu Adeshina, Shakirat Oyinlola, Amina Bello, Blessing Emmanuel (c), Taiwo Afolabi, Comfort Folorunsho, Opeyemi Ajakaye, Bisola Mosaku

Publicidad

Entrenador: Bankole Olowookere

Colombia : Luisa Agudelo, Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Mary José Álvarez, Cristina Motta, Juana Ortegón, Natalia Hernández, Yésica Muñoz, Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo (c) y Orianna Quintero. Suplentes: J. Ospina, C. Chuquen, C. Correa, F. Viáfara, D. Beltrán, E. Agudelo, L. Garavito, E. Gómez y S. APatiño.

Entrenador: Carlos Paniagua

#Atención Así formará la tricolor en busca de la clasificación a la final del Mundial Femenino Sub-17, en su duelo contra Nigeria



Conéctese con la transmisión del equipo deportivo de @BluRadioCo y https://t.co/AaOL25RxRq pic.twitter.com/FczooG6x1K — Blog Deportivo (@blogdeportivo) October 26, 2022

Publicidad



Árbitra: Iuliana Demetrescu

Estadio: Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, de Goa.