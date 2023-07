Linda Caicedo, feliz por ser convocada al Mundial femenino: "Vamos llenas de mucha ilusión"

Finalmente se conoció la lista de jugadoras que defenderán los colores de la Selección Colombia en el próximo Mundial femenino que se disputará en Nueva Zelanda y Australia. Linda Caicedo en cabeza esta lista al ser la más influyente por su momento en el Real Madrid.

En redes sociales, Linda Caicedo manifestó su felicidad de defender, una vez más, los colores de la Selección Colombia. Además de ser una revancha para la vallecaucana tras la derrota en el Mundial Sub-17 en el 2022, cuando el equipo tricolor cayó ante España.

"Muy feliz en lo personal de tener esta linda oportunidad de poder disputar los 3 mundiales. Sub 17, sub 20 y ahora con la selección absoluta (...) Vamos llenas de mucha ilusión y con ganas de siempre dejar en alto nuestro país que tanto amamos. Vamos equipo. Mi banda", manifestó la jugadora del Real Madrid, a través de sus redes sociales.

No es la primera competencia para Linda Caicedo con la camiseta de Atlético Nacional, pues la vallecaucana fue figura en la Copa América que se disputó en el país en el 2022, al igual que en la Copa del Mundo sub 20 y sub 17, en las cuales fue la principal protagonista.

Junto a Linda Caicedo se destaca la presencia de Leicy Santos, pues la experiencia de la volante con el Atlético Madrid ilusiona al país con una buena participación. Asimismo, la defensora Daniela Arias aseguró en diálogo con Blog Deportivo que el equipo va a buscar el título del Mundial.

"Son equipos buenos (rivales de la fase de grupos) físicos, nos enfrentaremos a tres subcampeones. Saben jugar con los pies y vamos a enfrentar una potencia mundial, una Alemania fuerte. Estamos enfocadas y haremos las cosas muy bien, tenemos un gran equipo y tenemos con qué. Colombia no va a participar, sino aspira con ser campeona del mundo", manifestó.

