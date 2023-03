Linda Caicedo se estrena con el Real Madrid: este es el primer gol de la colombiana en España

Después de varias semanas de que se confirmara el fichaje de Linda Caicedo al Real Madrid, la colombiana por fin logró estrenarse con la camiseta merengue este jueves, 9 de marzo, cuando su equipo visitó al Villareal en los cuartos de final de la Copa de la Reina de España.

Pese que la colombiana no arrancó en el once titular del cuadro merengue, el técnico decidió hacer su ingreso sobre el minuto 67 y solo 48 minutos le bastaron a Linda Caicedo para estrenarse con el Real Madrid .

Fue al minuto 99 (tiempo extra) cuando Linda Caicedo sorprendió a la defensa del submarino amarillo y con un remate raso anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid, que, según ella, es la del "equipo más grande en todo el mundo".

🇨🇴 El primer gol de Linda Caicedo con el @realmadridfem. En la prórroga de los cuartos de final de la Copa de la Reina.



📹: @FutFemRFEF pic.twitter.com/FbHacSmytk — Madrid Sports (@MadridSports_) March 9, 2023

Con este tanto, la vallecaucana se une al legado de James Rodríguez y Freddy Rincón con la camiseta del Real Madrid. Ahora, Linda Caicedo espera seguir aportando al cuadro blanco en todos los objetivos y por que no ser la pieza clave en el esquema táctico de su equipo.

Cabe recordar que el debut de Linda Caicedo con la camiseta del Real Madrid dejó doble sensación de alegría en la afición merengues, pues la madridista lograron una nueva victoria en la liga femenina ante Alhama por 5 goles a 1. Ahora, con la llegada de la joven de 18 años, en España esperan que esté sea el primero de una senda de triunfos comandados por la vallecaucana.

“Hoy estar acá en el Real Madrid es algo increíble , es algo que no tiene nombre y espero poner orgullosa a mi familia y a todos los que estén alrededor mio. Es vida, alegría, pasión, el poder hacer lo que tanto me gusta y lo que realmente me hace feliz", expresó la vallecaucana en diálogo en su momento con el club merengue.

