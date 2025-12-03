Listo el futuro de Sebastián Villa e iría a gigante del continente: "Muy cerca"

Tras superar los problemas legales en su contra, Sebastián Villa estaría listo para volver a llevar a lo alto su carrera deportiva tras una gran temporada en Argentina con Independiente Rivadavia en donde fue la gran figura del equipo siendo crucial en momentos determinantes que tuvo el equipo.

Se habló en su momento de la posibilidad de llegar, incluso, a River Plate, pero el propio futbolista salió a desmentir la información y, ahora, se conoció que en realidad su futuro estaría lejos del fútbol argentino y estaría listo para irse a gigante del continente.



Este sería el próximo destino de Sebastián Villa

Según información revelada por el periodista Sebastián Srur, de PDF de Picado TV, el destino del colombiano sería el fútbol de Brasil para defender los colores del Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores y por en valor sobre los 8 millones de dólares, un traspaso histórico para este modesto club argentino.

“Va a ir a Brasil, a Río de Janeiro, a las playas de Ipanema, a las de Barra de Tijuca, donde tanto hemos ido a pasear. Quiero decirles que está muy cerca de jugar la Intercontinental con el Flamengo (…) 8 millones de dólares y que la semana que viene hay dos reuniones en Río de Janeiro”, fue la información que dio a conocer el periodista.

Sebastián Villa con Independiente de Rivadavia Foto: AFP

Los impresionantes números de Villa en Argentina

No es sorpresa el interés del cuadro carioca por el fichaje del volante colombiano, pues este deseo viene de más atrás y es que, en Argentina, ha hecho actuaciones impresionantes tanto en Boca Juniors como Rivadavia siendo figura.



Contando su paso por los dos equipos, Villa en Argentina ha disputado 232 partidos con un saldo de 39 goles y 49 asistencias, lo que representan buenos números para un futbolista de su posición, siendo determinante en el esquema de los equipos en los que ha estado.