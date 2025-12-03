En vivo
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Listo el futuro de Sebastián Villa e iría a gigante del continente: "Muy cerca"

Listo el futuro de Sebastián Villa e iría a gigante del continente: "Muy cerca"

El futuro del colombiano sigue siendo incierto, pese que confirmaron que su deseo es salir de Rivadavia en este mercado de fichajes tras un largo tiempo allí.

