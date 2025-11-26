Sebastián Villa reacciona a rumor de jugar en histórico club de Argentina; no es Boca

El nombre de Sebastián Villa sigue sacudiendo el mercado del fútbol argentino luego de que se conociera un fuerte rumor que su futuro está lejos de Independiente de Rivadavia, club en el que viene de ser campeón de la copa local.

De hecho, vale recordar que el colombiano expresó, en una reciente entrevista con un medio de Argentina, su agradecimiento con Rivadavia y con los hinchas por todo lo vivido, pues fue el equipo que le abrió las puertas tras el proceso judicial que vivió por violencia de género contra su expareja, cuando todavía era jugador de Boca Juniors.



¿Dónde jugará Sebastián Villa?

Recientemente apareció un nuevo pretendiente al atacante colombiano, un histórico del fútbol argentino, y no se trata de Boca Juniors, sino de su rival directo: el River Plate. Este miércoles, el propio futbolista rompió el silencio y respondió a la versión que encendió el debate en medios y redes.

Villa, recientemente campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, regresó a Colombia y ya se encuentra en Medellín. Según informó el periodista Ricardo Orrego en Blog Deportivo, el atacante está disfrutando de sus primeros días en casa, en el Valle de Aburrá, tras un semestre que cerró con título y exposición mediática en el fútbol argentino.

Orrego tuvo contacto directo con el jugador y aprovechó para preguntarle sobre la “bomba” que reveló Juan José Buscalia. La consulta fue directa: “¿Te ves luciendo la banda cruzada?”. De acuerdo con el periodista, la reacción inicial del futbolista fue una sonrisa, seguida de un saludo cargado de espiritualidad: "Dios te bendiga".



“Ahora voy a vacaciones con la familia y ya después, pronto, pronto sabrán cuál será mi destino”, respondió el atacante, quien no negó el rumor, pero tampoco lo confirmó, dejando abierta la puerta a cualquier escenario en el mercado.

Vale recordar que Villa también ha sido vinculado con dos clubes en Brasil que estarían interesados en contar con sus servicios: Inter y Gremio. Por eso, las próximas semanas serán claves para determinar el futuro del atacante que todavía sueña con volver a la Selección Colombia.