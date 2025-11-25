¿Sebastián Villa se "vengaría" de Boca Juniors? Ojo con posible oferta en Argentina

El futuro de Sebastián Villa vuelve a agitar el mercado del fútbol sudamericano por su nivel con Independiente Rivadavia. Aunque el extremo colombiano aún mantiene una disputa abierta con Boca Juniors, su nombre reapareció con fuerza en varios clubes que estarían interesados en contar con sus servicios.

No solo es el interés ya conocido desde Brasil, en el Inter y Gremio de Porto Alegre, sino por una posibilidad que podría convertirse en una verdadera bomba en el fútbol argentino y que podría catalogarse como una "venganza" del colombiano contra el xeneize, pues no salió de la mejor manera del club mientras afrontaba un proceso judicial por violencia contra su expareja sentimental.

¿Villa, exjugador de Boca a refuerzo en River Plate?

Desde Argentina surgió una versión muy fuerte: un “peso pesado” del fútbol local estaría considerando seriamente contratarlo. Según información revelada por el periodista Juan José Buscalia en Blog Deportivo, el equipo en cuestión sería nada menos que River Plate, el rival histórico de Boca Juniors.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa una crisis deportiva y económica inusual en la última década, y el entrenador estaría interesado en sumar a Villa como uno de los fichajes claves para renovar el ataque. De acuerdo con la versión, ya habría contactos preliminares entre los directivos de los clubes implicados.



El posible paso del colombiano a la banda cruzada sería un hecho histórico. Muy pocos futbolistas han tenido el camino de Boca a River, entre ellos figuras como Ricardo Gareca, Óscar Ruggeri, Gabriel Batistuta, el 'Oso' Pratto, entre otros.

Sebastián Villa Foto: AFP

El movimiento, más allá del aspecto deportivo, podría interpretarse como una especie de revancha personal hacia Riquelme, con quien Villa protagonizó un conflicto público y privado que incluyó acusaciones, discusiones y amenazas verbales.

Por ahora, nada está confirmado. Pero si River Plate decide ir a fondo, debe poner sobre la mesa más de cinco millones de dólares. El tiempo establecerá si Villa defenderá los colores de la banda cruzada o tendrá otro futuro en su carrera deportiva.