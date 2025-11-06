Video: penal de Sebastián Villa para quedar en la historia del primer título de Rivadavia

Independiente Rivadavia se consagró este miércoles campeón de la Copa Argentina de fútbol tras vencer por penaltis a Argentinos Juniors en la final disputada en el estadio Monumental Presidente Perón de la ciudad de Córdoba y conquistó así su primer trofeo desde su ascenso a Primera División en 2024. En este histórico logro quedó el colombiano Sebastián Villa en la historia del equipo.

Durante todo el campeonato, el exjugador de Boca Juniors fue determinante con sus asistencias, goles y penales para que el equipo llegara a la final, que posteriormente ganó desde los 12 pasos.



Video del penal de Sebastián Villa

Precisamente, el último cobro de Independiente Rivadavia estaba en los pies de Villa, quien, con fuerza y colocación, envió al fondo de la red el balón para así poner el 5-3 final en la definición por penales y poner a celebrar a los miles de aficionados que acompañaron al equipo en el estadio.

CONTRA TODOS.



COMO MANDA NUESTRA HISTORIA



HUEVO, GARRA Y CORAZÓN🥚🫀



CINE🚬 pic.twitter.com/j6JL5y8tcd — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 6, 2025

Con la cinta de capitán, Villa se encargó de levantar el primer título de Rivadavia en su historia y así dejar atrás años difíciles en lo personal y profesional por una denuncia que tuvo que afrontar por abuso contra su expareja, pero que luego retiró ante la justicia de Argentina.

Fundado en 1913, el equipo de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, pasó más de un siglo compitiendo en torneos locales, regionales y del ascenso argentino.



En 1999 ascendió a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol del país sudamericano, donde disputó tres temporadas y volvió a descender.

En 2007 consiguió un nuevo ascenso y desde entonces alternó buenas y malas temporadas hasta que en 2023 logró finalmente el ascenso a la Primera División.

Tras una primera temporada correcta en la que finalizó undécimo, la 'Lepra' se mantiene este año lejos de los puestos de descenso y, mientras que no ha destacado en el Torneo Clausura, sí logró hacer historia en la Copa Argentina.

Publicidad

Para alcanzar la histórica final de este miércoles, los dirigidos por Alfredo Berti eliminaron en semifinales a River Plate en una dramática definición por penales coronada por la figura del equipo, el colombiano Sebastián Villa.

Antes, debieron vencer a Estudiantes de Caseros, Platense (campeón del torneo Apertura 2025 de Primera División), Central Córdoba y Tigre.