Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Video: penal de Sebastián Villa para quedar en la historia del primer título de Rivadavia

Video: penal de Sebastián Villa para quedar en la historia del primer título de Rivadavia

Con la cinta de capitán, Villa se encargó de levantar el primer título de Rivadavia en su historia y así dejar atrás años difíciles en lo personal y profesional por una denuncia.

