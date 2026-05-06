Mbappé, beneficiado de eliminación del Bayern Múnich en semis de Champions por esta razón

La reciente eliminación del Bayern Múnich en la semifinal de la Champions League a manos del PSG, dejó un beneficiado. Se trata del delantero Kylian Mbappé, quien podría obtener un importante premio al finalizar la competencia más importante de clubes en Europa.

El atacante del Real Madrid, pese que que terminó su sueño de levantar la orejona en los cuartos de final por el Liverpool, sigue en la pelea de la tabla de goleadores de esta Liga de Campeones, temporada 2025-2026.

El talentoso francés lidera la la tabla de anotadores con 15 tantos. De estos, doce los anotó con el pie derecho, uno con la zurda y otros dos de cabeza. Además, de este acumulado se resalta que trece los hizo dentro del área rival, dos fuera del área chica. También, convirtió tres penales en los once partidos disputados.



Adiós, Harry Kane

Ante la eliminación del Bayern, también se va el delantero que perseguía el galardón a máximo goleador de la Champions: Harry Kane, quien llegó a 14 tantos tras el descuento que marcó este miércoles para acortar la diferencia en la serie global contra el PSG (6-5).

Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Múnich Foto: AFP

Por eso, Mbappé está más cerca de este galardón, pues ya solo queda en la carrera el georgiano Khvicha Kvaratskhelia del conjunto parisino con 10 goles y luego el ganador del Balón de Oro, Dembélé, con siete. Tendría que pasar algo extraordinario para que el delantero del Real Madrid no se lleve este premio personal.



Los máximos goleadores de la Liga de Campeones tras semifinales: