“Me arrodillé y me puse a orar”: así vivió la madre de Luisa Agudelo la semifinal ante Nigeria

Este domingo, 30 de octubre, el fútbol colombiano vivirá un momento histórico cuando la Selección Colombia sub-17 se enfrentará a España en la final del Mundial de la India. Desde los once pasos y gracias a la golera Luisa Agudelo, las cafeteras vencieron a Nigeria en la semifinal para llegar hasta instancia.

Alba Morelo, la madre de Luisa Agudelo, aseguró que lo que vive el equipo es algo de mucha felicidad por su hija; la ansiedad, emociones encontradas y nervios fueron protagonistas en un miércoles que ella nunca olvidará.

“Cuando se van a penales yo no quería, soy muy miedosa y como mamá de la arquera en esa instancia de penales es muy difícil, pero me dije a mí, ella puede y se va a tapar uno (…) Tenía mucha fe que se lo iba a tapar”, expresó a Blu Radio.

Al igual que millones de colombianos, la madre de Luisa Agudelo vivió momentos de angustia durante el cobro de los penales, tanto así que tuvó que irse a la habitación, pues los nervios de lo qué podía pasar la consumían.

“Me arrodillé y me puse a orar cuando escuché fue la bulla, me tocó verme la repetición, pero no lo ví en vivo (…) Me preguntaba, ¿qué pasó? Y me dice mi esposo que lo tapó. Que decir, nada, esto es muy emocionante”, narró.

Morelo contó que una vez finalizó el partido, la golera le llamó y le dedicó ese triunfo asegurando que “gracias a ella” había tenido ese importante hito en su carrera: “Te amo, esto es tuyo, estoy feliz”, le dijo Luisa Agudelo a su madre.

Tanto ella como su mamá están seguras que el equipo podrá dar lo mejor ante España, pues en fase de grupos fue un partido complicado para ambas escuadras y seguramente “es el momento de la revancha”.

“Yo sé que a ella la quieren demasiado las compañeras, pero Luisa sigue siendo una niña. Sé que ese grupo es muy unido, pero sí se puede notar esa unión y solidaridad entre ellas (…) Ella empezó con las hermanas en los entrenos y desde muy pequeña fue una niña imperativa y por eso terminó entrenando fútbol”, puntualizó.