"Amo ser colombiana y defender estos colores": Linda Caicedo sobre jugar con la Selección Colombia

Colombia vivirá un momento histórico en la historia de su fútbol gracias a la Selección Colombia sub-17 , que disputará este domingo, 30 de octubre, la final del Mundial de la India ante España. El compromiso tiene emocionadas a las jugadoras de Carlos Paniagua que esperan traer el trofeo al país.

Linda Caicedo, la figura del fútbol femenino en Colombia en este 2022, habló en rueda de prensa de lo que será este compromiso y aseguró que saben la “responsabilidad” que tiene encima por este partido, pero están feliz por todo lo que se ha logrado.

Publicidad

"Estamos a pocas horas de poder disputar esta gran final del mundo. No lo vemos como una revancha, es una final y esperamos llevarnos esa Copa que todo el mundo quiere (…) Espero seguir por este lindo camino y seguir creciendo como persona. Amo ser colombiana, defender estos colores y esperamos seguir creciendo”, expresó la vallecaucana.

Además, la futbolista respondió a los elogios que ha recibido de diferentes leyendas del fútbol colombiano como Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama, que incluso habló en Blog Deportivo y la felicitó por su nivel en el equipo cafetero.

"Me llena que el 'Pibe' Valderrama me compare con el 'Tino' Asprilla. 'El Pibe' es una leyenda e ídolo, por eso me llenan esas palabras", mencionó.

Linda Caicedo considera que el equipo está “tranquilo” y preparado para afrontar el reto que tienen en frente; sin embargo, les pide a sus compañeras que disfruten cada minuto de lo que se ha logrado, pues aún “son niñas” y queda mucho camino por recorrer; la necesidad de jerarquía, según ella, "Yo lo que creo es que lo más difícil en la vida es poderse mantener.

Publicidad

“Mi familia y mis amigos me ayudan a ir siempre en el día a día. Más allá de todo, el fútbol es de colectividad, eso lo sabemos. Será lo que premiará en este tipo de compromisos”, puntualizó.