BetPlay entregará “millonario premio” a las jugadoras de la Selección Colombia Sub 17

BetPlay emitió un comunicado este viernes, 28 de octubre, en el que anunciaron un “millonario premio” para las jugadoras de las Selección Colombia Sub 17 por su histórica participación en el Mundial de la categoría en India y que terminará este domingo con el duelo entre la tricolor y la selección española.

(…) La marca entregará este incentivo económico a las jugadoras, como un reconocimiento a su excelente desempeño en el mundial de su categoría. Un paso más en el apoyo constante de BetPlay al fútbol femenino de Colombia se lee en la masiva.

Este anuncio llega luego de que varios empresarios se unieran en campaña para entregarles a las futbolistas un premio del que se desconoce la cifra, así como el que reveló en Blu Radio el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, Ramón Jesurún, quien señaló que se maneja en “reserva”.

“El fútbol femenino ha tenido un sitio especial para BetPlay y ver a la selección Sub-17 llegar a esta final es motivo de orgullo. El proceso de estas mujeres fuertes, disciplinadas, que han construido un camino y están abriendo puertas a las siguientes generaciones de futbolistas es un ejemplo para las niñas de cada rincón del país, que sueñan con llegar a ser referentes en el mundo”, añade el texto.

Asimismo, informaron que la entrega del premio se hará oficial al regreso de la Selección al país; cabe recordar que la carta está dirigida a Jesurún y a todo el comité ejecutivo de la FCF, que viajó a India para estar en la final de la competición.

Vea el comunicado aquí:

Ramón Jesurún responde a la polémica

Por otro lado, en diálogo con Mañanas Blu, Jesurún aseguró que las mujeres de la ‘Tricolor’ ya “tienen un premio ganado” , el cual tiene una cifra que se “mantiene es reserva”, pero que es “importante como lo amerita” su desempeño en todo el torneo.

Asimismo, aclaró qué fue lo que quiso decir cuando se refirió a que no recibirían premio por ser “amateurs”. Según dijo, la Fifa no da ningún reconocimiento, más allá del título de campeonas o campeones en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20; solo aplica para los torneos de mayores, tanto para femeninos como masculinos.

“Cuando yo dije esa respuesta me refería a un torneo FIfa que no da premios. La Fifa da premios por objetivos cuando son torneos en categorías mayorees, tanto en femenina como en masculina, y los otros torneos, sub 15, sub 17, sub 20, no da premios, a eso me refería, pero ellas también saben que cuando ganaron el cupo sudamericano para venir al Mundial se les entregó un premio”, argumentó.

