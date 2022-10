Ramón Jesurún responde a la polémica: “Selección femenina Sub 17 ya tiene un premio ganado”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, Ramón Jesurún, respondió a la polémica que se desató hace algunos días por cuentas de sus declaraciones sobre la premiación a las jugadoras de la Selección Colombia Sub 17 , quienes están disputando el Mundial de la categoría en India y del que podrían salir campeonas por primera vez al acceder a la gran final, que jugarán contra la campeona España.

En diálogo con Mañanas Blu, Jesurún aseguró que las mujeres de la ‘Tricolor’ ya “tienen un premio ganado”, el cual tiene una cifra que se “mantiene es reserva”, pero que es “importante como lo amerita” su desempeño en todo el torneo.

Publicidad

En ese sentido, aclaró qué fue lo que quiso decir cuando se refirió a que no recibirían premio por ser “amateurs”. Según dijo, la Fifa no da ningún reconocimiento, más allá del título de campeonas o campeones en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20; solo aplica para los torneos de mayores, tanto para femeninos como masculinos.

“Cuando yo dije esa respuesta me refería a un torneo FIfa que no da premios. La Fifa da premios por objetivos cuando son torneos en categorías mayorees, tanto en femenina como en masculina, y los otros torneos, sub 15, sub 17, sub 20, no da premios, a eso me refería, pero ellas también saben que cuando ganaron el cupo sudamericano para venir al Mundial se les entregó un premio”, argumentó.

Liga femenina

Publicidad

Sobre la cancelación de la liga femenina en el segundo semestre de 2022, manifestó que, por fechas, presupuestalmente los equipos no podían competir. A lo que se suma, según él, que ya se daba por hecho que habría fútbol en el país hasta octubre, previendo que la Selección masculina iba a clasificar al Mundial Catar 2022.

Sin embargo, la liga masculina sí se siguió jugando con normalidad en el mismo periodo. A esto, Jesurún respondió que, por todos los torneos (Copa América femenina, Mundial Sub 20 y la Copa Libertadores femenina), y la disponibilidad de jugadoras, se tomó la decisión de solo disputar la primera fecha.

Publicidad

Pero, justamente, reconoció que para el 2023, las mujeres tendrán una liga local más completa y con los tiempos justos, promesa que actualmente se desarrolla en los comités de la Dimayor: “Incluiremos a otros equipos que nunca lo han hecho”.