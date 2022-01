"Me gusta mucho como juega Perú, es muy dinámico": Roberto Ovelar tras partido amistoso

En diálogo con Blog Deportivo, Roberto Ovelar analizó a Perú, próximo rival de la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. El exatacante de Millonarios, Junior y Once Caldas, calificó al seleccionado 'inca' como un equipo "muy dinámico".

"Me gusta mucho como juega, es muy dinámico, toca la pelota y pasa, buscan constantemente diagonales. Son muy buenos con la pelota. Perú va a tratar de tener la pelota y va a buscar que uno de los jugadores de Colombia no cumpla una función, entonces va a estar muy bueno ese partido", señaló el también exjugador de Once Caldas, luego de enfrentar a Perú en un compromiso amistoso, en el que disputaron dos tiempo de 40 minutos.

"Fue entretenido, tienen una idea de juego muy marcada y tratan de jugar rápido, además filtran muy bien. Me gusta mucho como juega Perú, fue un entrenamiento bastante bueno. Gareca necesitaba de esto para poder ver cómo evoluciona la selección", añadió Ovelar, quien actualmente milita en el Melgar, de la Primera División de Perú.

En referencia a Colombia, aunque reconoció que hace mucho rato no la ve jugar, Ovelar indicó que el equipo dirigido por Rueda "tiene muy buenos jugadores y han crecido muchísimo", pese a que durante las últimas jornadas de la Eliminatoria no ha tenido mucho gol.

"Por sobre todo está la confianza del entrenador y el grupo, después uno ya es consiente de que esto es así y hay rachas muy buenas y momentos que no son lo que uno quiere, pero siempre tiene que haber fortaleza mental para aguantar la presión, porque sabemos que los delanteros vivimos de los goles, para eso tienes todos los profesionales, la confianza del grupo y de los profes", indicó Ovelar sobre la ausencia de gol en la 'Tricolor'.

Finalmente, el delantero paraguayo aseguró que la altura de Barranquilla es un factor puede ser un factor que "influye mucho", pero reiteró que "Perú tiene muy buena posesión de la pelota" y que tanto Gareca, técnico de Perú, como el DT de Colombia, Reinaldo Rueda, "tienen bien calculados a todos los jugadores".

Escuche la entrevista completa: