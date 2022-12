Me he chateado con Adrián Ramos: presidente del América de Cali

Tulio Gómez, presidente del América de Cali, aseguró que de cara a lo que viene para el cuadro escarlata, una vez termine el torneo se sentará a hablar con el técnico Hernán Torres para analizar los posibles refuerzos en su regreso a la A.



“Terminando el próximo partido me sentaré con el profesor torres para revisar posición por posición, puesto por puesto”, dijo el directivo.



Sobre los acercamientos con el delantero del Borussia Dormund, Adrián Ramos, Gómez señaló que ha conversado con él y le ha planteado la posibilidad de su regreso al cuadro escarlata.



“Me he chateado con Adrián Ramos y me ha dicho que quiere terminar su carrera en el América, yo le dije que cuando se decida las puertas del América están abiertas (…) obviamente no va a venir aquí el último año, tal quiera venir dos o tres años”, dijo Gómez.



Sobre la continuidad de Hernán Torres el directivo despejó todas las dudas y aseguró que espera contar con él por lo menos 5 o 6 años más.



“Antes del partido cené con él, con mi familia y con el cuerpo técnico, le ofrecí antes del ascenso que siguiera con nosotros por lo menos 4 o 5 años más, que nos gustaba su forma de trabajar y su forma de llevar las cosas”, señaló Gómez.



El directivo señaló que, si bien recibió el equipo sin dinero, tampoco había deudas, lo que permitió realizar una estrategia de marketing para volver acercar la gente a la institución.



“Hay un déficit de 5 mil millones de pesos, la hinchada volvió a creer en el equipo, en el último trimestre aumentamos la taquilla en 500 por ciento, hemos buscado la ‘platica’ por todos los lados”, concluyó.