Me sorprendí, David Ospina podía mantenerse en un nivel competitivo más alto: ‘El Polilla’ Da Silva

Este miércoles estuvo en Blog Deportivo el entrenador uruguayo Jorge ‘El Polilla’ Da Silva, quien habló sobre el reciente traspaso de David Ospina al Al Nassr F.C. de Arabia Saudita.

“Cuando me enteré de la noticia me sorprendí, no porque la liga saudí sea una mala liga, solo pensé que Ospina , por la edad que tiene, podía tener otras opciones de mercado y mantenerse en un nivel competitivo más alto”, dijo.

‘El Polilla’ recalcó que la liga de Arabia Saudita es la más importante de la región y que Ospina deberá mantenerse en un buen nivel competitivo porque llega a un equipo que tiene la obligación de salir campeón.

“Él no va a perder ritmo, no va a perder nivel, solo que obviamente la liga de Arabia Saudita no tiene la misma trascendencia que la liga italiana”, puntualizó.

Además, sobre los rumores que ubicaban al portero colombiano en el Real Madrid, y la realidad que terminó en un traspaso a Arabia, el exfutbolista fue enfático en decir que él considera que para el jugador lo más importante es jugar y respaldó la decisión de Ospina.

Da Silva recalcó que será responsabilidad de Ospina mantener un nivel que le permita continuar aportando su calidad a la Selección Colombia.

Cabe recordar que Ospina, de 33 años, se sumará al Al Nassr F.C. luego 103 partidos y cuatro temporadas con el Nápoli de Italia, equipo al que llegó en agosto de 2018, luego de pasar por Atlético Nacional, el Niza de Francia y Arsenal de Inglaterra.

Además, con la Selección Colombia tiene el récord del jugador que más veces ha vestido la ‘Tricolor’ con 124 partidos, también disputó dos mundiales y la Copa América en cuatro oportunidades. Números que hablan por sí solos de la trayectoria de Ospina y el lugar que ocupa dentro del combinado nacional.