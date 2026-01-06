Milton Casco, oficializado como nuevo futbolista de Atlético Nacional

El Atlético Nacional confirmó este martes el fichaje del veterano lateral argentino Milton Casco, que llega al club colombiano tras haber jugado los últimos once años en River Plate.

"Bienvenido", escribió el club de Medellín en un mensaje en X, donde publicó un video del futbolista de 37 años pegando un adhesivo del equipo verde en su termo.

El lateral, que tendrá en el Rey de Copas colombiano su primera experiencia en el exterior, también militó en Newell's Old Boys (2012-2015) y Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo en el que debutó como profesional en 2009.

En su palmarés, Casco cuenta con los títulos de la Copa Libertadores de 2015, ganada a Boca Juniors en Madrid, y los de la Recopa Sudamericana en 2016 y 2019, todos obtenidos con River Plate.



También consiguió numerosos títulos en Argentina con La Banda y ha sido internacional con la selección de su país en tres ocasiones, una de ellas en un partido de la fase de grupos de la Copa América de 2019 ante Paraguay.

El lateral de 37 años se convierte en el primer fichaje del Atlético Nacional para la temporada 2026, en la que el conjunto verdolaga disputará la Copa Sudamericana bajo la dirección del entrenador Diego Arias.

El equipo también anunció este martes la salida del lateral uruguayo Camilo Cándido, del defensor Joan Castro, del volante ecuatoriano Billy Arce y del delantero Facundo Batista, quien jugará en Peñarol.