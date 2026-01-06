En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Milton Casco, oficializado como nuevo futbolista de Atlético Nacional

Milton Casco, oficializado como nuevo futbolista de Atlético Nacional

El lateral de 37 años se convierte en el primer fichaje del Atlético Nacional para la temporada 2026, en la que el conjunto verdolaga disputará la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad