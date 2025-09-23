Murió reconocido futbolista tras ataque frente a su casa; el tercero en menos de diez días

Crece la preocupación en Ecuador tras conocerse la muerte de Jonathan González, futbolista de la selección ecuatoriana y con pasado en clubes como León de México, Liga de Quito, Olimpia, entre otros, de manera violenta a tiros frente a su casa el pasado 20 de septiembre, según confirmaron autoridades de ese país.

“Su compromiso, entrega y pasión por este escudo dejaron una huella imborrable en cada compañero, directivo e hincha. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, manifestó el club 22 de Julio FC en donde se encontraba jugando Jonathan González.

Jonathan González // Foto: AFP

Prueba de ello es que meses atrás, González habría denuncia dichas amenazas y fue víctima de un atentado a mano armada cuando estaba en su carro el 22 de julio, que, por fortuna, en ese momento no pasó a mayores, pero dos meses después, el 20 de septiembre, lo volvieron a hacer frente a su casa en donde lamentablemente sí “murió acribillado”, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales.

Su paso por diversos clubes dejó una huella inolvidable, tanto así que luego que se conoció la lamentable noticia algunos de sus exequipos se manifestaron en redes sociales con mensajes de apoyo por lo sucedido.



Suministrada

Pero la tensión que hay en torno a este tema es que fue el tercer futbolista asesinado en menos de 10 días, según autoridades, a manos de organizaciones criminales que estarían intimidando para el amaño de partidos y ante la negativa de los jugadores se cometen este tipo de delitos en el país.

Los otros dos futbolistas asesinados fueron Maicol Valencia y Leandro Yépez, quienes estaban en el Exapromo Costa FC, que confirmó la lamentable noticia en sus redes sociales y cayeron en medio de una masacre en el interior de un hotel el pasado 10 de septiembre de 2025.

"En este lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Maicol Valencia, quien resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas al club", indicaron.