Nelson Abadía rompe el silencio sobre supuestos 'vetos' en la Selección Colombia femenina

El pasado jueves, 31 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, confirmó la salida del técnico Nelson Abadía del mando de la Selección Colombia femenina, quien por voluntad propia decidió dar un paso al costado del equipo cafetero pese al bueno hecho en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"El Comité Ejecutivo de la FCF, agradece al estratega y a su asistente técnico Mario Alberto Abadía, por estos años al servicio de la Selección Nacional en donde se consiguieron logros importantes como: la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2014, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, el subcampeonato de la Conmebol Copa América 2022 y los cuartos de final en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023", dijo la federación en comunicado.

Nelson Abadía y la Selección Colombia Femenina Foto: AFP

Posterior a su salida, Abadía habló con diversos medios de comunicación, entre ellos Blu Radio y el equipo de Blog Deportivo, en donde aseguró que era un ciclo cumplido y era necesario que tanto él como la FCF busquen nuevos retos en torno al fútbol femenino.

¿Existen 'vetos' en Colombia? Esto respondió

En sus diversas entrevistas a medios de comunicación, Nelson Abadía atendió a ESPN F90 en donde habló de los temas polémicos de la Selección Colombia femenina. Según él, bajo su mando hubieron diversas críticas a su gestión, pero además hubo un rumor que lo molestó en su momento que se trataba sobre 'vetos' a jugadoras, los cuales negó.

"Jamás lo permitiría. Nunca me dijeron que no llamar a alguna jugadora y tampoco lo hubiese permitido. Íbamos fecha a fecha probando jugadores, sabíamos de la evolución del fútbol femenino. El fútbol es de conceptos y tengo los míos sobre las jugadoras, es parte de los principios de juego que tengo", le dijo al medio mencionado.

Foto: @FCFSeleccionCol

Asimismo, Abadía negó diferencias con las jugadoras a quienes, según él, les enseñó mucho del deporte y la vida que posteriormente le agradecieron cuando se anunció su salida. Sobre las que no estuvieron en el Mundial, el técnico dijo que es una valoración de muchos aportes lo cuales no tenías algunas jugadoras fuera de la convocatoria.

¿Qué dicen las jugadoras? Yoreli Rincón habló sobre el tema

"No sé absolutamente nada, a mí nadie me lo ha dicho de frente, dejemos lo que se ha dicho. He visto en entrevistas que le han hecho al técnico donde ha dicho que es un nivel muy bajo el mío (...) No, yo estoy muy tranquila. Salgo de ser la máxima asistidora de la Serie A, de estar en el once ideal de la Serie A. Creo que fue un tiempo muy bueno, lo importante es que sume siempre a mi carrera", manifestó la futbolista Yoreli Rincón en diálogo con Blog Deportivo.

