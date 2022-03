No aguantó: entre lágrimas, Shevchenko pide a Italia que “abra su corazón” a Ucrania

Andriy Shevchenko pidió a Italia "abrir su corazón" a Ucrania, en una emotiva entrevista emitida el domingo por la noche en uno de los programas de televisión más importantes del país mediterráneo.

Hablando para 'Che Tempo Che Fa', en la cadena pública RAI, Shevchenko contuvo las lágrimas mientras describía la situación a la que se enfrentó su familia cerca de Kiev, la capital de Ucrania. "Mi madre, mi hermana y otros parientes siguen en Ucrania, hablo con ellos todos los días. Quedarse fue su decisión", dijo.

"No puedo mirar lo que está ocurriendo en mi país sin llorar. Ellos me cuentan la verdad de lo que está pasando en Ucrania, ciudades bombardeadas, niños y ancianos asesinados ...Tenemos que intentar convencer a Rusia de cesar el fuego, encontrar una solución diplomática y parar la guerra", indicó el ahora entrenador.

El delantero ucraniano Shevchenko es un héroe para los fans del AC Milan, después de haber marcado más de 170 goles para el equipo de la Serie A, ganando un título de Liga y la Champions-2003.

El exjugador de 45 años intervino en el programa para promover una iniciativa de recaudación de fondos gestionada por la Cruz Roja Italia, como parte de los esfuerzos humanitarios en Ucrania.

"Cuando llegué a Italia, el país me abrió su corazón. Me hicisteis sentir como uno de vosotros y yo sentí que esta era mi segunda casa", continuó. "Ahora os pido: abrid el corazón a los míos, necesitamos vuestra ayuda, hacedles sentir como me hicisteis sentir a mí", concluyó.

