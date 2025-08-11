Publicidad

No es con Disney Plus, así podrá disfrutar Atlético Nacional vs. Sao Paulo online y gratis

El choque de octavos de final de la Copa Libertadores será crucial para el proyecto Gandolfi, que tendrá el escenario de que el conjunto verdolaga arranque con pie derecho en el Atanasio.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo (2).jpg
Atlético Nacional vs. Sao Paulo //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:31 p. m.

Llegó el día en el que, finalmente, Atlético Nacional disputará los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido que los hinchas aseguran en redes sociales determinará en qué punto se encuentra el proyecto de la dirigencia y del argentino Javier Gandolfi, quien ha estado en el centro de críticas en los últimos meses.

Un duelo apasionante

Este duelo Atlético Nacional vs. Sao Paulo será una serie de 180 minutos, pero los primeros 90 se darán este martes, 10 de agosto, en el estadio Atanasio Girardot en donde el cuadro verdolaga partirá como local en la búsqueda de la victoria que le dé tranquilidad para visitar posteriormente el Morumbí.

Pero muchos hinchas querrán ver este partido de forma online, pues coincide para algunos en horarios de oficina o tienen planes, por lo tanto, buscarán verlo en el teléfono, pero la alternativa más conocida es a través de Disney Plus, que trae todo el compromiso; sin embargo, existe otra alternativa para que los hinchas puedan disfrutar de este encuentro internacional.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo (3).jpg
Atlético Nacional vs. Sao Paulo //
Fotos: AFP

Así podrá disfrutar de Atlético Nacional vs. Sao Paulo sin Disney

Este partido comenzará a las 7:30 de la noche (hora colombiana), que como es habitual se disfruta en ESPN y en Disney Plus, pero quienes no cuentan con ambas a la hora del partido, lo podrán vivir al lado del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través de la señal de radio y YouTube tendrá todas las emociones de este compromiso de octavos de final de la Copa Libertadores. Todo esto a través del siguiente link:

Posibles alineaciones de estos octavos de Libertadores

  • Nacional: David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.
  • Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva.
