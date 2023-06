"No estábamos enchufados": Autuori criticó la actitud de jugadores de Atlético Nacional ante Olimpia

"Humillante", calificaron medios internacionales la derrota de Atlético Nacional este jueves, 8 de junio, ante Olimpia en Copa Libertadores (3-0). El equipo verdolaga, que decidió jugar con los hombres de la Selección Colombia Sub 20, no estuvo a la altura del reto en Paraguay y perdió tres puntos valiosos en la búsqueda del liderato.

Fueron momentos de lucidez que llegaron a ilusionar al hincha de Atlético Nacional, pues, curiosamente, los mejores en el terreno de juego fueron los más jóvenes: Eider Ocampo, Andrés Salazar, Nelson Palacios y Tomás Ángel; mientras que, los errores llegaron de los hombres de experiencia del equipo como lo son Kevin Mier, Cristián Zapata, Jarlan Barrera o Jhon Duque.

"No estábamos enchufados por la manera en la que llegaron los tres goles que es evidencia de eso y ahora tenemos un viaje largo, un partido para nosotros vital contra Alianza Petrolera. En Libertadores ya estábamos clasificados, la mirada desde ahora es metidos en el juego por el torneo, nosotros no pudimos meternos en el partido como deberíamos y cuando eso pasa se paga el precio", manifestó el técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori.

Paulo Autuori // Foto: Twitter @nacionaloficial

Publicidad

¿Por qué planteó el partido con una línea de 3 en el fondo? Autuori aseguró que durante los entrenamientos ha planteado esta idea, que, según él, la conocen a fondo los jugadores incluso por sus ciclos anteriores. Además, planteó este ritmo pensando en el duelo ante Alianza Petrolera, que es vital para el equipo conseguir la clasificación a la final de la Liga BetPlay.

"No me preocupa porque hemos pasado por esto, no hemos competido, es la palaba clave, porque cuando este equipo compite tiene chances de conseguir un resultado positivo. Hay que corregir ese comportamiento, es la realidad", añadió Autuori.

Nacional vs. Olimpia // Foto: AFP

Ante la ausencia de Dorlan Pabón, Jefferson Duque o Sebastián Gómez, el brasileño fue enfático al decir que el objetivo de Copa Libertadores ya se cumplió, por ende, no podía arriesgar ciertos jugadores y lo importante es lo que sucederá el próximo lunes, 12 de junio, ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja.

Publicidad

Vea los goles de Olimpia ante Atlético Nacional

Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC