No será Barranquilla: Selección Colombia tendrá nueva sede para las Eliminatorias al Mundial

La Selección Colombia sigue hundida en la desdicha, y es que la mala suerte parece perseguir a la escuadra 'Tricolor'. Por un lado, el combinado masculino, dirigido por Néstor Lorenzo, enfrenta dos fechas de Eliminatoria al Mundial 2026 cruciales contra Bolivia y Venezuela, donde un triunfo les aseguraría el boleto al certamen de la FIFA; sin embargo, una derrota los acercaría a despedirse del torneo mundialista.

Por su parte, la escuadra femenina no está lejos de la desdicha, luego de perder dolorosamente la final de la Copa América, por cuarta vez ante Brasil.

Tan solo han pasado algunas semanas desde el duelo que fue catalogado como “la mejor final en la historia” de la Copa América Femenina, y es que, sin duda, fue un encuentro que dejó a más de uno sin aliento, pues en los 90’ reglamentarios el duelo terminó 3-3, para que en tiempo extendido igualaran 4-4, y todo se definiera desde el punto penal, consagrando campeona a la ‘verdeamarela’.

La derrota firmó el cuarto subcampeonato seguido para las ‘cafeteras’. Aunque lograron el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo cierto es que dejó un mal sabor de boca para muchos colombianos, quienes esperaban por fin levantar el título en la categoría femenina.

Medellín será sede del debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina



Selección Colombia femenina cambia de sede

Ahora las ‘Chicas Superpoderosas’ deberán enfocarse en obtener un boleto al Mundial de 2027, mismo que se disputará en Brasil. Por ello, el seleccionado nacional debe enfocar sus esfuerzos en las Eliminatorias Femeninas de la Conmebol o Liga de Naciones, las cuales se jugarán por primera vez.

De esa manera, el primer encuentro clasificatorio será ante Perú en casa y, aunque todo apuntaba a jugarse en Cali, habría cambio de sede.

Desde hace varios años se ha mantenido el debate sobre cuál debe ser la ciudad sede de la Selección Colombia, lo que ha generado discusión en cada rincón del país. Por un lado, algunos critican que sea Barranquilla debido a la “falta de aliento”, la “falta de aguante”, incluso temas culturales y regionales, así como los problemas de adaptación de los jugadores que suelen jugar en el fútbol europeo.

FCF confirma nueva sede Comunicado de la FCF

FCF confirma a Medellín como nueva sede

De cara a ello, la Federación ha probado con el seleccionado femenino en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, entre otras. El experimento ha tenido buenos resultados, pues sin importar la ciudad, los colombianos se han tomado los estadios para apoyar a la escuadra nacional.

Pero ahora, que en un principio se veía a Cali como el destino sede, un concierto de Shakira sería un tropiezo y obligaría a modificar la sede, por lo que Medellín sería el reemplazo, información que confirmó la FCF el pasado viernes.