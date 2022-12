“No soy soberbia, soy orgullosa de mí”: Amparo Grisales

me quiere mucho y dicen que me autodenomino diva pero yo no lo hago”. Para Amparo, la palabra está mal leída porque ellas “son las que siempre están dándole cosas lindas a la gente”. Agregó que para serlo hay que “tener una disciplina fuerte” y “dejar huella”.

La artista contó que la razón para no ser mamá no fue “por mantener el cuerpo” y reveló que fue un ‘bebé azul’, “nací con problemas de oxígeno y me bautizaron a media noche porque ya me iba a morir”. Por eso, dice que sin tener conocimiento ni recuerdos, le “daba susto el parto”.

A sus 57 años hace ejercicios y se alimenta bien pues expresa que se debe “tener la intuición de saber que esto me va a volver nada”. “Las pastillas y las cremas son productos engañosos” y no se tiene que dejar de comer “ni abolir alimentos” para conseguir resultados, “cometo mis pecados con pandebono y avena”, dijo.

Aunque tiene pretendientes jóvenes aseguró que no le gustan los “sardinitos”, le gustan los hombres “que pueda admirar y que tenga un mundo como el que tengo yo” y dijo que se debe hacer todo lo posible por “respetar la nave que Dios nos dio para andar en este mundo”.