Jorge Lemus deja la DNI, pero asume como director encargado de la UIAF

El hasta ahora director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, confirmó su salida del organismo para asumir en propiedad como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus aclaró que su relevo no responde a una destitución ni a ninguna controversia interna, sino a una decisión del presidente encaminada a fortalecer la lucha contra el delito financiero en el país.

“La renuncia se da porque el Presidente está haciendo unos cambios para revisar unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Él me envía a la UIAF porque debemos ponerle mucho impulso a la pelea contra el lavado de activos”, explicó Lemus.

De la inteligencia nacional a la financiera

El funcionario, que había asumido la dirección de la DNI en calidad de encargado desde agosto de 2024, señaló que el cambio obedece a una reorganización estratégica del Gobierno Nacional. A su juicio, tanto la DNI como la UIAF son entidades de “máxima relevancia” dentro del aparato estatal por su papel en la seguridad y la transparencia económica del país.

“Ambas son muy importantes. La DNI es estratégica, pero la UIAF toca el motor de la violencia y el narcotráfico: la plata”, afirmó. Lemus explicó que sus responsabilidades al frente de los dos organismos coexistían en el marco de la Ley 1621 de 2003, norma que regula la actividad de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo simultáneo en dos frentes de alta exigencia resultaba insostenible. “Estar encargado de dos cargos de esta naturaleza no es viable. Por eso el Presidente me pidió concentrarme en la UIAF”, agregó.



Las versiones sobre su salida y el caso Barranquilla

Durante la entrevista, Lemus desmintió que su salida de la DNI estuviera relacionada con el reciente traslado de jefes de bandas criminales hacia Barranquilla. El exdirector aseguró que su intervención en este asunto se limitó a frenar un movimiento de internos ordenado por el INPEC, en el marco de acercamientos entre el Estado y grupos delictivos para reducir la violencia urbana.

“Nosotros hicimos una conversación de acercamiento con las bandas de los Pepes y los Costeños. Logramos una tregua que bajó los homicidios en un 50% en Barranquilla”, detalló. “Cuando me enteré de los traslados, pedí al Ministro de Justicia y al INPEC que los suspendieran, porque no era el momento adecuado”, sostuvo el exdirector, quien negó que el comandante del proceso de paz tuviera incidencia en el hecho.



Lemus confirmó además que esa mediación con las bandas continúa en curso, con una reunión prevista antes del 20 de enero para mantener la tregua pactada: “Se están haciendo las gestiones logísticas para instalar la mesa de diálogo y consolidar el proceso con los grupos armados en el Atlántico”, aseguró.



Relevo en la Dirección Nacional de Inteligencia

El funcionario confirmó que René Guarín asumirá desde esta semana la Dirección Nacional de Inteligencia, mientras él completa el empalme hacia la UIAF. Sobre la continuidad del equipo directivo en la entidad, Lemus explicó que no ha solicitado renuncias, pero anticipó movimientos administrativos habituales en estos procesos.

“Hasta ahora nadie se ha ido, pero es normal que muchos presenten su renuncia protocolaria y el nuevo director decida quiénes siguen”, comentó. Consultado por las críticas en torno al subdirector Wilmar Mejía, implicado en un escándalo de presunta infiltración de disidencias en la inteligencia estatal, Lemus aclaró que el funcionario se encuentra suspendido por la Procuraduría. “Su continuidad dependerá del resultado de esa suspensión y de la decisión del Presidente”, puntualizó.

El exdirector aclaró, además, que Mejía no fue vinculado por él sino por su antecesor, Carlos Ramón González: “Yo no lo traje a la DNI. Sin embargo, lo propuse al Presidente en su momento porque era un hombre muy bueno en su trabajo, sobresaliente en los cursos de inteligencia”, dijo.

