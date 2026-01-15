Lanzan estrategias de seguridad ante ola de homicidios en Barrancabermeja

En el marco de las acciones institucionales para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, el Departamento de Policía Magdalena Medio participó en una reunión gubernamental de seguridad convocada por la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría del Interior. El balance acerca del 2025 cerró con 53 reuniones de seguridad departamental en Santander.

El encuentro fue liderado por el secretario del Interior departamental, MG (r) Óscar Hernández, y contó con la presencia de autoridades civiles y de la Fuerza Pública. “Nuestro compromiso es estar en provincia y podemos dar un balance positivo del año 2025 con todo el trabajo que adelantaron nuestras mujeres y hombres que trabajan por la seguridad de los santandereanos desde todas las instituciones”, afirmó Hernández.

En este espacio se analizaron los principales indicadores delictivos, los avances en materia de prevención y control, así como los retos que enfrenta la región en temas de orden público y convivencia ciudadana. El año pasado, luego de 4 años de una curva ascendente de homicidios, se logró reducir el delito en Barrancabermeja del 4% en la ruta del año 2025.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre la Gobernación de Santander, la Policía Nacional y demás entidades del Estado, como un eje fundamental para la reducción de los delitos y el fortalecimiento de la percepción de seguridad entre las comunidades.

El líder del municipio del distrito colombiano, Óscar Hernández, dio a conocer más detalles, “el componente de nuestra Armada Nacional pasó de tener una unidad operativa y hoy en día contamos con tres unidades con recursos y capacidades”.



Asimismo, se resaltaron las estrategias implementadas durante el último año, las cuales permitieron mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos que afectan la tranquilidad de los habitantes. Se han invertido más de $15 mil millones en el proyecto del Centro Integrado de Monitoreo y Verificación Inmediata que está en ejecución con el fin de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.

De cara a 2026, el secretario del Interior explicó las nuevas estrategias orientadas a intensificar los operativos de control, “seguir fortaleciendo el control en el territorio santandereano y poder focalizar el esfuerzo hacia nuestra amenaza que son los grupos de delincuencia común organizada que tenemos existentes”, comentó MG (r) Óscar Hernández.

El Departamento de Policía Magdalena Medio reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades departamentales y locales, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo social y económico de la región. Desde la Gobernación de Santander se insistió en que la seguridad es una responsabilidad compartida y que el diálogo permanente entre las instituciones y la ciudadanía será clave para enfrentar los desafíos del nuevo año y consolidar un territorio más seguro para todos.