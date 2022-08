“Nos levantaremos para volver a luchar”: JuanFer Quintero sobre el futuro de la Selección Colombia

Juan Fernando Quintero, el jugador de River Plate de Argentina habló en exclusiva con el youtuber ‘Dimelo King’ y se refirió a la eliminación de la Selección Colombia del próximo Mundial, y afirmó que fue un golpe muy duro para todo el plantel pese a él no estar en todas las convocatorias.

“Fue un momento muy difícil para todos, a los pocos días me lesioné y me sentí peor. La gente nos critica demasiado y nosotros hacemos muchas cosas para estar bien físicamente, y son cosas que vivimos, aunque no las exponemos están ahí; la tristeza, la frustración, el dolor. Los futbolistas sufrimos mucho, aunque no lo parezca”, dijo ‘JuanFer’.

Según reveló él, al futbolista que más le dolió que la Selección Colombia no estuviera en la Copa del Mundo fue Luis Díaz, el nivel del ‘guajiro’ con la ‘Tricolor’ es un vacío en el fútbol internacional: “Es un crack, lo sintió mucho. No estaremos en el Mundial, pero nos levantaremos para volver a luchar”.

“La verdad no sabemos qué va a pasar. Mientras yo pueda estaré en la selección, desde que tengo 19 años he ido, pero todo con base en un equipo no solo en lo individual. Estoy seguramente que si hacemos las cosas bien estaremos en el Mundial”, explicó sobre su futuro con la ‘Tricolor’.

¿Juan Fernando Quintero volvería a jugar en el fútbol colombiano?

El volante confirmó que sí volvería al fútbol colombiano, y a pesar de que, Atlético Nacional le dio la oportunidad de debutar y darse a conocer su corazón está del lado del Independiente Medellín y no descartó la posibilidad de llegar al Junior de Barranquilla: “Uno nunca sabe”.

Por último, el ’10’ del cuadro de Marcelo Gallardo se refirió a la situación de Giovanni Moreno en Atlético Nacional, y su salida momentánea.

“Gio es una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Lo quiero y lo respeto, y siento que es una persona genuina, no siento que hubiera tenido una mala intención. No hay necesidad de verle malicia y más con una persona de estas que ayudó a un equipo a ser campeón después de años, pero no lo crucificaría por eso. No somos perfectos”, aseveró.