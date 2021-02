"Oporto se parece mucho al Atlético Madrid de Simeone”: Pirlo sobre su rival en octavos de Champions

Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, consideró este martes que el Oporto, su rival este miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions League , "se parece mucho al Atlético Madrid" del argentino Diego Pablo Simeone.

"Es un partido muy complicado, ellos defienden muy bien, mantuvieron la portería a cero cuatro o cinco veces en Champions. Es un equipo compacto, al estilo del Atlético Madrid, son muy buenos en cerrar espacios. Debemos tener mucha paciencia en no forzar jugadas, porque ellos son muy buenos en los contragolpes", afirmó Pirlo en la rueda de prensa previa a la cita del estadio Do Dragao contra el Oporto.

"El Oporto es distinto con respecto a nosotros, cambia dependiendo de la liga portuguesa y de la Liga de Campeone s. Se parece mucho al Atlético Madrid de Simeone", insistió.

Pirlo habló en la sala de prensa del Allianz Stadium turinés antes de viajar a Oporto en la tarde italiana, en un vuelo al que se apuntó toda la plantilla, incluso los futbolistas, como Leonardo Bonucci, que estarán de baja.

"Están todos convocados, viajarán con nosotros. Bonucci, que no jugará, (el galés Aaron) Ramsey y (el argentino) Dybala. Dybala no está listo para jugar, pero todos viajarán porque quieren estar con el equipo", dijo Pirlo. El argentino volvió a trabajar con el grupo este lunes, pero sigue sin estar listo para competir al no estar recuperado completamente de una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda.

"Dybala nos tiene que dar un poco de goles, nunca lo hemos tenido con continuidad este año y sus goles al final pesan. Esperemos que sea un nuevo 'fichaje' para nosotros en el segundo tramo de temporada", aseguró el técnico juventino.

Pirlo, que ganó dos veces la Liga de Campeones en su carrera de jugador, ambas con el Milan (2003, 2007), reconoció que triunfar en esta competición depende de muchos factores.

"La Champions es particular, yo tuve la suerte de jugarla muchos años, y si la juegas, lo notas. Hay muchos equipos que luchan por ganar, pero depende mucho de cómo estás físicamente, del momento en el que te mides con los equipos. Es muy importante llegar con la mente tranquila. Estamos al nivel de los demás, cuando llegas a los octavos todos quieren llegar hasta el final", opinó.

"Es un objetivo, es un sueño porque es una competición importante. No todos los sueños se vuelve realidad, pero lo importante es creer y saber que podemos llegar hasta el final", concluyó.