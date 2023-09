Partidos Eliminatorias hoy: UEFA define sus clasificados a la Eurocopa 2024

Aún falta mucho para que las selecciones de la UEFA comiencen su camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026. Por ahora, los europeos se centran en definir los partidos Eliminatorias hoy para la Eurocopa 2024, que, en este momento, es la prioridad para los equipos del viejo continente.

Desde hace años, dicho por algunos futbolistas, algunos europeos han prestado más atención a este tipo de competencias continentales por encima en enfrentamiento sudamericanos. Sin embargo, la victoria de Argentina en Qatar 2022 tiene con ganas de 'revancha' a las confederaciones de la UEFA.

Esta doble fecha FIFA, UEFA tendrá la fecha 5 y 6 de los partidos Eliminatorias hoy por la Eurocopa. ¿Dónde se podrán ver estos encuentros? Por ESPN y Star Plus, por lo que en Blu Radio le contamos cuáles son los duelo para que se programe de cara a los choques entre selecciones europeas.

Partidos Eliminatorias hoy en Europa

Eliminatorias Eurocopa: 7 de septiembre

Kazajistán vs. Finlandia

Lituania vs. Montenegro

Chequia vs. Albania

Polonia vs. Islas Feroe

Eslovenia vs. Irlanda del Norte

Países Bajos vs. Grecia

Serbia vs. Hungría

Francia vs. Irlanda

Dinamarca vs. San Marino

Eliminatorias Eurocopa: 8 de septiembre

Georgia vs. España

Luxemburgo vs. Islandia

Chipre vs. Escocia

Bosnia vs. Liechtenstein

Turquía vs. Armenia

Croacia vs. Letonia

Eliminatorias Eurocopa: 9 de septiembre

Eslovaquia vs. Portugal

Azerbaiyán vs. Bélgica

Estonia vs. Suecia

Andorra vs. Bielorrusia

Ucrania vs. Inglaterra

Macedonia del Norte vs. Italia

Rumania vs. Israel

Kosovo vs. Suiza

Eliminatorias Eurocopa: 10 de septiembre

Kazajistán vs. Irlanda del Norte

Islas Feroe vs. Moldavia

Finlandia vs. Dinamarca

Montenegro vs. Bulgaria

Irlanda vs. Países Bajos

San Marino vs. Eslovenia

Lituania vs. Serbia

Albania vs. Polonia

Grecia vs. Gibraltar

Eliminatorias Eurocopa: 11 de septiembre

Armenia vs. Croacia

Letonia vs. Gales

Eslovaquia vs. Liechtenstein

Portugal vs. Luxemburgo

Islandia vs. Bosnia

Eliminatorias Eurocopa: 12 de septiembre

España vs. Chipre

Suiza vs. Andorra

Rumania vs. Kosovo

Israel vs. Bielorrusia

Suecia vs. Austria

Noruega vs. Georgia

Italia vs. Ucrania

Malta vs. Macedonia del Norte

Bélgica vs. Estonia

