Pékerman entregará a Conmebol listado de preseleccionados para Copa América

El entrenador argentino José Pékerman entregará este lunes la lista de 30 preseleccionados para la próxima Copa América que se disputará en territorio chileno.



La selección de fútbol de Colombia buscará coronarse campeón de América en Chile-2015 apostando al gran poder ofensivo de sus delanteros, pese al mal momento que sufre su goleador Falcao García. (Lea también: Colombia sigue cuarta en la clasificación de la Fifa )



Aunque "El Tigre" juega poco y no anota en el Manchester United dirigido por Louis Van Gaal, varios internacionales colombianos como él muestran el poder que tendrá la selección amarilla en la cita de mediados de año.



La nómina de atacantes, respaldada por el rendimiento del volante James Rodríguez, una de las figuras del Real Madrid, generan favoritismo de la selección cafetera en la lucha por el título de la Copa América.



"(Colombia) tiene buen equipo, ahora vuelve Falcao y será igual de fuerte como lo era antes, tiene muchas posibilidades de ganar la Copa América", dijo recientemente a medios colombianos el exarquero alemán Bodo Illgner que jugó en el Real Madrid y fue campeón del mundo en Italia-1990. (Lea también: Colombia jugará amistoso con Costa Rica en junio, previo a la Copa América )



Entre los artilleros que cuenta el argentino José Pekerman se destaca el goleador del Porto de Portugal, Jackson Martínez, quien es el delantero más efectivo en el campeonato luso.



También resalta Carlos Bacca del Sevilla, considerado por el club como uno de los más importantes atacantes de su historia, gracias a que ya superó la cifra de 20 goles en la actual temporada y ha logrado anotaciones muy importantes en la Liga de Europa.



Además, Colombia cuenta con Teófilo Gutiérrez, goleador de River Plate de Argentina, y con jóvenes promesas como Rafael Santos Borré, del Deportivo Cali y goleador de la selección Sub-20; Andrés Rentería (Santos/México); y José Heriberto Izquierdo (Brujas/Bélgica), entre otros. (Lea también: Por lesión, Adrián Ramos no jugará la Copa América )



El poder del ataque y la esperanza de que el equipo haga una gran Copa América fue ratificada por el exinternacional zaguero colombiano Iván Ramiro Córdoba, quien destacó que la Selección no ha bajado su ritmo después del Mundial Brasil-2014.



"Se ha mantenido en los primeros lugares de la clasificación de la FIFA (en cuarto lugar). Como todos los colombianos veo que el equipo tiene todo para presentarse en la Copa América y luchar por llegar a la final", dijo a periodistas.



Quizá la línea que genera mayor duda de cara al certamen continental es la defensiva, signada por la renovación tras la salida del histórico Mario Yepes (San Lorenzo/Argentina) y las constantes dificultades físicas y futbolísticas de los laterales Camilo Zúñiga (Nápoles/Italia) y Pablo Armero (Flamengo/Brasil). (Lea también: Agotada la boletería para los partidos de Selección Colombia en Copa América )



Pékerman, sin embargo, ha trabajado con jóvenes en ascenso, como Jeison Murillo (Granada/España), Pedro Franco (Besiktas/Turquía), Darwin Andrade (Standard Lieja/Bélgica), y Eder Álvarez Balanta (River Plate/Argentina), además del ya consagrado Santiago Arias (PSV Eindhoven/Holanda), quienes tendrán una gran prueba en Chile-2015.



Así las cosas, el pronóstico para Colombia es halagüeño para muchos. Primero, por tener un equipo con figuras graduadas en las mejores ligas del mundo, lideradas por los experimentados Falcao García y James Rodríguez, y segundo, por llegar al torneo con la meta del triunfo luego de su histórico desempeño en el Mundial pasado, donde llegó a cuartos de final.



"Colombia va a ir a la Copa América con todo, el equipo se habituó a la exigencia y como todos los equipos que estuvieron en el Mundial van a ser favoritos, se considera que está en condiciones de ganar la Copa América", dijo Pekerman al referirse a los objetivos de su equipo. (Lea también: Estos son los horarios de los partidos de la Copa América )



Esa es la ilusión de la afición, que aún recuerda con alegría la pasión que encendió el equipo en el Mundial Brasil-2014, en el que llegó a cuartos de final por primera vez en su historia.



"Queremos celebrar y gritar como hicimos en el Mundial, tenemos un gran equipo y vamos con todo a la Chile", aseguró a la AFP Richard Ariza, un trabajador de 31 años, listo para no perderse ningún juego de la próxima Copa América.



AFP