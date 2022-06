“Pékerman ha sido como un padre para mí”: Juan Fernando Quintero recuerda el Mundial del 2018

Se aproximan los octavos de final de la Copa Libertadores y la Conmbebol entrevistó al colombiano Juan Fernando Quintero , quien en una de las preguntas recordó su relación con el exentrenador de la ‘Tricolor’ José Néstor Pékerman.

Quintero estuvo en la nómina que participó en Rusia 2018. El actual ‘10’ de River Plate recordó el partido que Colombia ganó 3-0 a Polonia en la fase de grupos y la charla que tuvo previamente con el estratega argentino, pues, al principio, no iba a jugar.

“El día anterior a ese juego yo no había entrenado, no iba a jugar. No es que haya sido revelde, sino que le dije cosas que sentía, que podía darle a la selección. Él (Pékerman) sabe lo que hablamos y al otro día me dice que voy a jugar”, reveló Quintero.

Para el volante creativo, ese partido de Colombia fue el mejor de la selección en la historia de un Mundial de Fútbol, porque el equipo fue sólido, protagonista y contundente al golear a Polonia.

“Le agradezco, él sabe que ha sido como un padre para mí desde los 19 años que me llevó a la selección. Es algo muy bonito, le agradezco de corazón. Esa charla que tuvimos sirvió para mostrar el carácter, lo que haríamos en el Mundial”, añadió.

🇨🇴 ¡La anécdota de @juanferquinte10 con Pekerman en la Selección de Colombia en el Mundial 2018! Lo que le dijo a José que fue clave.



Actualidad de Juan Fernando Quintero

Quintero viene de recuperarse de una lesión en River Plate, está sumando minutos en el equipo de Marcelo Gallardo y podría ser una alternativa para los octavos de la Libertadores. El miércoles, 29 de junio, enfrentará a Vélez.