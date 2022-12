Pelé era tan buena persona que no me atrevía a pegarle una patada: exfutbolista Hermenegildo Segrera

Hay jugadas en el mundo del fútbol que los más pequeños aprenden cuando ven a sus ídolos en cancha, pero lo que hacía Pelé con sus sombreritos y gambetas era inexplicable, pues era todo invento suyo. Así lo recordó en Mañanas Blu el exfutbolista colombiano Hermenegildo Segrera, quien llegó a ser llamado el “dolor de cabeza” del ‘Rey’ del fútbol.

“Las cosas hoy en día se aprenden por verlas, los niños miran jugar y van aprendiendo, pero él (Pelé) no sé de dónde lo aprendió, esos sombreritos que hacía, esos desplazamiento y velocidad, eso no vuelve, es el Rey del fútbol y es la gran verdad”, comentó.

En varias oportunidades, cuando Pelé jugaba con el Santos y Hermenegildo con el Junior de Barranquilla, el astro brasileño reconoció el talento que tenía el colombiano como defensa, incluso, que era como un “dolor de cabeza” para él en los partidos, un halago que hoy explica el propio Segrera.

Según contó, su secreto era la “anticipación” y no dejar que Pelé recibiera la pelota “porque si la tenía, ya no se podía hacer nada”. Justamente, dijo que el brasileño era “tan buena persona”, tanto fuera como dentro del campo de juego, que no se atrevía ni a marcarlo con los taches arriba, como se dice popularmente.

“Era tan buena persona que no me atrevía ni a pegarle una patada porque sabía de la nobleza que él tenía y yo tenía que jugar igual. La gente sabía que yo era duro, pero nunca me expulsaron ni con Selección Colombia ni con el equipo que jugué”.

Los que tuvimos la oportunidad de jugar contra él, lo teníamos que hacer con dignidad, siendo correctos porque a un jugador de esa magnitud no se le podía jugar de otra manera que no fuera con buen fútbol añadió.

La primera vez que se enfrentaron fue un 15 de enero de 1967, según recordó Hermenegildo Segrera; ambos eran capitanes de sus respectivos conjuntos y aquel encuentro terminó con un empate 3-3.

“Era una experiencia única. Me sorprendió porque enfrentar a Pelé no era fácil, empecé el fútbol en esa época, comencé marcándolo y fue una gran experiencia”, narró.

Escuche la historia completa en Mañanas Blu: